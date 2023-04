Vídeo engana ao sugerir que homem abordado por policiais no DF tentou atacar escola

O que estão compartilhando: vídeo de uma abordagem policial a um homem que teria tentado atacar estudantes de uma escola adventista no Gama, região administrativa do Distrito Federal.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A Polícia Militar abordou um homem que portava uma faca e chegou a classificá-lo como suspeito de “querer atacar uma escola”, mas disse que ele de fato não tentou invadir a instituição. O colégio envolvido negou que o homem tenha ameaçado fazer um ataque.

Instituição de ensino negou que tenha havido tentativa o ameaça de invasão. Foto: Reprodução

Saiba mais: O Colégio Adventista do Gama publicou nota na qual confirma que a Polícia Militar do Distrito federal prendeu o suspeito nas proximidades da unidade de ensino, mas negou ter havido ameaça ou tentativa de invasão. “As sirenes e movimentação policial na área externa do colégio chamaram a atenção dos alunos, que estavam em período de intervalo, o que os deixou nervosos”, disse.

Em nota publicada na última quarta-feira, 19, a PM chegou a dizer que o homem foi abordado “sob suspeita de querer invadir uma escola Adventista”. Procurada pelo Estadão Verifica nesta terça, a corporação esclareceu que “ele não tentou invadir a escola”.

No dia seguinte à abordagem na escola, a PM deteve o homem na Estação Rodoviária de Brasília depois que ele ameaçou pessoas com uma arma de teaser. Ele foi levado à delegacia para fazer um Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Como lidar com postagens do tipo: O Estadão ouviu especialistas que reuniram dicas sobre como alunos e pais devem agir diante de publicações sobre ataques em escolas.

Denuncie às autoridades suspeitas de planos de ataques em escolas e faculdades.

Não espalhe nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens fotos e vídeos cujas informações não têm a veracidade checada.

Denuncie postagens nocivas às próprias redes.

Evite entrar em pânico.

Saiba mais nesta reportagem.

