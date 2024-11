Houthis não anunciaram cessar-fogo com Israel após vitória de Trump nos EUA

O que estão compartilhando: que os houthis, um grupo rebelde do Iêmen, declararam cessar-fogo com Israel após a vitória de Donald Trump nas eleição dos Estados Unidos.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso porque não foi encontrado nenhum registro na imprensa internacional de que o houthis tenham anunciado o fim de ataques contra Israel. O grupo é formado por rebeldes xiitas apoiados pelo Irã que lutam contra o governo do Iêmen há cerca de duas décadas. Também não houve declaração como a citada no post de representantes houthis nas redes sociais. Trump venceu as eleições dos Estados Unidos nesta quarta-feira, 6. Leitores enviaram a sugestão de checagem para o WhatsApp do Estadão Verifica: (11) 97683-7490.

Não há registros de que houthis tenham declarado cessar-fogo com Israel após vitória Trump Foto: Reprodução/Redes Sociais

Saiba mais: Publicação exibe uma foto do porta-voz dos houthis, Yahya Saree, e afirma que o grupo declarou cessar-fogo com Israel após a vitória de Trump na eleição dos Estados Unidos. Não foi encontrada, porém, nenhuma declaração como essa na redes sociais do militar iemenita ou registros na imprensa profissional.

O conteúdo analisado usa a foto de uma declaração de Yahya Saree publicada no X (antigo Twitter) em 3 de novembro. No vídeo, o representante afirma que “as Forças Armadas do Iêmen continuarão impondo um bloqueio marítimo ao inimigo israelense e atacando todos os navios pertencentes a ele, associados ou a caminho dele. Este bloqueio permanecerá em vigor até a cessação da agressão e o levantamento do bloqueio sobre a Faixa de Gaza, além da cessação da agressão contra o Líbano”.

A fala, portanto, é anterior à vitória de Trump nesta quarta-feira, 6, e não cita um cessar-fogo por conta da eleição de um novo presidente dos Estados Unidos. Veículos da imprensa árabe, como a Al Jazeera, também não publicaram informações sobre o fim do conflito.

Os houthis são rebeldes xiita liderados por Abdul-Malik al-Houthi e apoiados pelo Irã. O grupo luta contra o governo do Iêmen e controla o noroeste do país e a capital, Sana. Eles se definem como um “eixo de resistência”, juntamente com o Hamas, na Faixa de Gaza, e o Hezbollah, no Líbano. Por conta da guerra no território palestino nos últimos meses, os houthis realizaram ataques a navios no mar Vermelho e no território israelense. Em resposta, os Estados Unidos, Reino Unido e Israel lançaram mísseis contra o Iêmen.

Publicidade

Outras iniciativas de checagem, como o Aos Fatos e Agência Lupa, também verificaram conteúdos semelhantes.

Como lidar com posts do tipo: Com a eleição de Donald Trump e a expectativa para saber quais serão as decisões dos Estados Unidos sobre o conflito no Oriente Médio, informações não confirmadas sobre o tema devem circular nas redes sociais. Em uma busca rápida no Google, conseguimos checar que não há registros na imprensa profissional reportando um cessar-fogo entre os houthis e Israel. Uma declaração como essa seria amplamente noticiada por jornais no mundo.