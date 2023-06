Igreja transformada em restaurante fica em Londres, na Inglaterra, e não no Chile

O que estão compartilhando: que uma igreja foi transformada em comércio no Chile graças ao “desgoverno do ditador” Gabriel Boric, amigo de Luiz Inácio Lula da Silva.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo mostra o interior de uma antiga igreja anglicana em Londres que foi desconsagrada em 1974 e, atualmente, abriga um centro cultural e mercado comunitário formado por estabelecimentos que vendem comida artesanal e sustentável.

Além disso, não é verdade que o Chile viva uma ditadura. O atual presidente, Gabriel Boric, foi democraticamente eleito em 2021 com 55,8% dos votos. Esquerdista, Boric derrotou o candidato da direita José Antonio Kast e, aos 35 anos, se tornou o mais jovem presidente do Chile.

Post mente ao afirmar que igreja foi transformada em bar no Chile durante governo de Gabriel Boric Foto: Reprodução

Saiba mais: As imagens que aparecem no vídeo são verdadeiras, mas não foram feitas no Chile, nem têm ligação com o governo de Gabriel Boric. A igreja que virou bar – ou melhor, um centro de bares e restaurantes – é a St. Mark’s, que fica no distrito de Mayfair, em Londres, na Inglaterra. Segundo informações dos sites Buildington e Grosvenor, o templo da igreja anglicana foi construído em 1822 em estilo neoclássico com desenho do arquiteto britânico John Peter Gandy.

Porta de entrada da igreja St Mark's, em Mayfair, Londres, em 1969. Foto: British History Online Foto: British History Online

O objetivo da construção era atender a uma demanda por igrejas na região de Mayfair, onde havia um alto crescimento populacional em meados do século XIX. O lugar ficou conhecido como Igreja Americana, por causa da proximidade com a antiga sede da Embaixada dos Estados Unidos e por ser frequentada por norte-americanos.

O ex-presidente dos Estados Unidos Dwight Eisenhower chegou a acompanhar cultos no local, que também foi visitado pela ex-primeira-dama americana Eleanor Roosevelt. O lugar também foi palco do casamento do 7º conde de Harewood, George Lascelles, e a celebração contou com a presença do rei George VI, em 1949.

Após a Segunda Guerra Mundial, contudo, a congregação que a frequentava diminuiu consideravelmente, ao ponto de a igreja ser desconsagrada, ou secularizada, pela Diocese de Londres em 1974 – isso significa que foi removida a benção que fazia com que o lugar tivesse uso exclusivo para fins religiosos.

Apesar da importância história e arquitetônica – em 1958 a St Mark’s foi considerada edifício de Grau 1, o mais alto no sistema de tombamento da Inglaterra –, a igreja ficou fechada por muitos anos. Em 1988, foi inscrita no Registro de Edifícios em Risco do Patrimônio Inglês, onde permaneceu por mais de três décadas.

De 1994 a 2008, o antigo templo anglicano foi ocupado pela Commonwealth Church e usado como centro comunitário e abrigo para idosos, até que o prédio foi comprado pelo grupo imobiliário Grosvenor, que o restaurou e o transformou em um centro de restaurantes e comércio. A obra de restauração custou 5 milhões de libras esterlinas – cerca de R$ 30 milhões, na cotação de hoje.

Desde 2019, a antiga igreja é ocupada pelo Mercato Metropolitano, um mercado comunitário com restaurantes divididos em dois andares. Apesar de os bancos terem sido substituídos por mesas e cadeiras, a restauração manteve a arquitetura, vitrais e o altar, por exemplo, já que o edifício tem valor histórico.