Imagem não mostra manifestantes israelenses, e sim vinicultores franceses em protesto

O que estão compartilhando: imagem que mostra homens ao lado de um caminhão com um líquido branco derramado sobre a estrada. A legenda da postagem afirma que seriam manifestantes israelenses destruindo a entrega humanitária de leite a palestinos.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso. Na verdade, a fotografia mostra vinicultores franceses interceptando e destruindo cargas de vinho e espumante vindas da Espanha. O fato ocorreu em 19 de outubro deste ano, na cidade de Boulou, na fronteira entre os dois países.

A fotografia mostra vinicultores franceses interceptando e destruindo cargas de vinho e espumante vindas da Espanha. Foto: Reprodução

Saiba mais: Por meio da ferramenta de busca reversa de imagens Yandex, foi possível encontrar uma fotografia muito semelhante à que circula no Facebook em um canal russo no Telegram. A data consta 20 de outubro deste ano. Ao traduzir a primeira frase da postagem, lê-se:

“Vinicultores franceses indignados se reuniram na fronteira franco-espanhola e, durante três horas, ‘monitoraram’ os caminhões que chegavam da Espanha em busca de vinho espanhol que entrasse na França” (tradução do DeepL).

A partir dessas informações, encontramos notícias daquela data sobre o que se passava na fronteira franco-espanhola. Há registros do assunto em veículos internacionais, como o inglês The Telegraph, e nacionais, como O Globo, com fotos da Agence France-Presse (AFP).

O que aconteceu

De acordo com o The Telegraph, no dia 19 de outubro, cerca de 500 produtores de vinho franceses “sequestraram” caminhões que vinham da Espanha e jogaram milhares de garrafas de rosé e cava na estrada para protestar contra o que eles alegavam ser uma “concorrência desleal”. O fato ocorreu na cidade francesa Boulou, perto da fronteira com a Espanha, por volta das 11h da manhã.

Ao jornal inglês, o presidente do sindicato dos produtores de vinho na região de Aude, no sul da França, Frédéric Rouanet, afirmou que o objetivo do ato era eliminar a possibilidade de compradores conseguirem vinhos mais baratos vindos de fora.