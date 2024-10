Vídeo de formação de nuvens escuras sobre cidade mostra chuva na Austrália, e não furacão nos EUA

O que estão compartilhando: sequência de vídeos que supostamente mostram a passagem do furacão Milton pela Flórida, nos Estados Unidos. Uma das imagens mostra a formação de nuvens escuras se formando sobre uma cidade. Outro, mostra ondas grandes ultrapassando um muro de contenção em uma cidade litorânea.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: os vídeos estão fora de contexto. O conteúdo verificado usa imagens antigas de tempestades que atingiram outros países para sugerir que elas mostrariam a trajetória do furacão que chegou à costa da Flórida na quarta-feira, 9, às 20h30 (21h30 no horário de Brasília). Três dos oito vídeos exibidos são antigos e não tem relação com o fenômeno que deixou 12 mortos no estado. Os outros cinco vídeos tiveram origem não identificada pela reportagem.

Vídeo exibe imagens de tempestades que atingiram outros países para sugerir que elas mostrariam a trajetória do furacão que chegou à costa da Flórida. Foto: Reprodução

Saiba mais: o vídeo enganoso foi publicado no Instagram na terça-feira, 8, um dia antes do furacão Milton tocar o solo da Flórida. As imagens, exibidas em sequência, duram poucos segundos e mostram diferentes registros de tempestades. O Verifica utilizou ferramentas de busca reversa de imagens para identificar a origem dos registros. Alguns deles circulam há alguns anos nas redes sociais.

Vídeo de tempestade no mar foi gravado na Itália, em 2018

O primeiro vídeo exibido na postagem mostra uma tempestade que atingiu a cidade de Maratea, na Itália, em março de 2018. Naquele ano, o evento provocou altas ondas que ultrapassaram muros de contenção e atingiram o porto turístico da cidade. O ocorrido foi noticiado no jornal la Reppublica e no site de previsões meteorológicas, MeteoWeb. A reportagem também encontrou o vídeo publicado no dia da tempestade em um canal no YouTube.

Comparação entre vídeo publicado no YouTube em 2018 e postagem que circula nas redes sociais mostra que imagem antiga foi associada ao furacão Milton Foto: Reprodução/Instagram/YouTube

Manto de nuvens causou tempestade na Austrália

A gravação que aparece na sequência mostra um manto de nuvens escuras se formando sobre uma cidade. A partir de verificações realizadas por iniciativas de checagem da Índia (aqui e aqui), o Estadão Verifica identificou que o vídeo exibe uma tempestade que atingiu a cidade de Perth, na Austrália, em 2020. O vídeo, apresentado em time-lapse - técnica que captura imagens em intervalos regulares e as reproduz rapidamente- foi reproduzido no canal de notícias meteorológicas The Weather Channel, no mesmo ano.

Vídeo publicado em canal de notícias meteorológicas em 2020 é o mesmo utilizado em postagem que associa imagens antigas ao furacão Milton Foto: Reprodução/Instagram/YouTube

Vídeo de tempestade de raios circula ao menos desde 2020

O terceiro vídeo mostra uma tempestade com raios em um local não identificado pela reportagem. A gravação, que tem cinco segundos de duração, não é recente. O mesmo vídeo foi publicado por um perfil no TikTok em 2020.

Vídeo de origem não identificada foi publicado no TikTok em 2020 Foto: Reprodução/Instagram/TikTok

Furacão Milton causou destruição na Flórida