Vídeo não mostra passagem do furacão Milton; tempestade se aproxima da Flórida nesta quarta

O que estão compartilhando: vídeo no TikTok mostra imagens capturadas do furacão Milton por “seis ângulos diferentes”.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso porque os vídeos são antigos ou criados artificialmente nas redes sociais. O furacão Milton se aproxima da Flórida, Estados Unidos, nesta quarta-feira, 9. A tempestade é classificada como um furacão de categoria 5, a mais intensa da escala. Embora possa enfraquecer, a previsão dos cientistas é que ele cause uma colisão com potencial catastrófico na costa oeste do país.

Vídeo não registrou passagem do furacão Milton; tempestade se aproxima da costa da Flórida Foto: Redes Sociais/Reprodução

PUBLICIDADE Saiba mais: Circula na redes sociais um vídeo que mostraria registros do furacão Milton por diferentes ângulos. Porém, os trechos são de tornados antigos e de imagens criadas de desastres ambientais. A tempestade está prevista para atingir de maneira grave a Flórida e milhares de pessoas já receberam ordem de evacuação. A postagem analisada exibe um vídeo em que é possível ver um furacão atrás de alguns prédios. Porém, por meio da busca reversa (veja como fazer), a reportagem encontrou o trecho publicado no site banco de imagens Shutterstock em 2017. Ao fundo, foi inserido artificialmente um grande espiral de vento e chuva.

Comparação entre as imagens mostra que o vídeo foi alterado para criar um furacão ao fundo. Foto: Redes Sociais/Reprodução

O registro de uma casa sendo destelhada também foi alterado digitalmente. Nas redes sociais, é possível encontrar o registro publicado há um ano por um usuário que se descreve como uma conta de edição de vídeos sobre eventos climáticos. Outra gravação de um tornado em um campo aberto foi feito em abril de 2022, no Kansas, e noticiado por portais de notícias.

Furacão Milton se aproxima da Flórida

A região da baía de Tampa, na Flórida, pode ser atingida pelo furacão Milton nesta quarta-feira, 4. O evento foi classificado como uma tempestade de categoria 5, a máxima da escala, e pode causar ondas oceânicas de até 3 a 4 metros. O furacão impacta comunidades que ainda estão se recuperando do Helene, que deixou pelo menos 230 vítimas nos Estados Unidos.

As autoridades emitiram ordens de desocupação obrigatória em 11 condados, com uma população de cerca de 5,9 milhões de pessoas. Segundo os órgãos americanos, o risco de morte e destruição é muito grande para aqueles que insistirem em continuar na região. Como noticiou o Estadão, brasileiros que vivem na Flórida relatam um clima nervosismo, com supermercados lotados e estradas cheias.

Como lidar com posts do tipo: É comum que durante tragédias climáticas circulem informações falsas ou vídeos fora de contexto para espalhar caos. Antes de acreditar, pesquise pelas imagens virais com ajuda da busca reversa. Neste caso, também é possível conferir em reportagens na imprensa profissional que o furacão Milton ainda não atingiu a costa da Flórida, apesar de estar se aproximando do local.