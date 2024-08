Lutadora argelina é alvo de campanha de desinformação nas redes; entenda o caso

Receita com cebola roxa e limão não controla a glicose, ao contrário do que afirma vídeo

Conforme explicado pela Reuters, a exclusão de atletas com Diferenças de Desenvolvimento Sexual (DDS) da competição feminina deve ocorrer apenas em “problemas claros de justiça ou segurança”. DDS são condições raras que envolvem genes, hormônios e órgãos reprodutivos. Uma mulher cisgênero -- aquela que se identifica com o gênero designado no nascimento -- com DDS, por exemplo, pode ter cromossomos sexuais XY e níveis de testosterona no sangue na faixa masculina.

Vale pontuar que uma suposta presença de cromossomos XY ou níveis elevados de testosterona em uma mulher não comprovariam uma “biologia masculina”, ao contrário do que afirmam postagens desinformativas. A síndrome de Swyer, por exemplo, é uma DSD rara que faz com que mulheres cisgênero nasçam com uma composição cromossômica XY, em vez de uma composição cromossômica XX.

Imane nunca declarou publicamente ser mulher trans

Desde a luta com a italiana Angela Carini, Imane tem sido alvo de comentários preconceituosos e ataques transfóbicos nas redes sociais. A argelina, no entanto, nunca declarou publicamente se identificar enquanto uma mulher transgênero.

Imane, que é embaixadora da Unicef, já falou anteriormente sobre sua dificuldade de praticar boxe na adolescência, já que seu pai não aprovava o esporte para meninas. Ela também já enfatizou a importância do esporte na Argélia, onde as oportunidades esportivas para meninas podem ser limitadas.

O COI explicou que, assim como nas competições olímpicas anteriores de boxe, o gênero de um participante é classificado de acordo com seu passaporte. Cabe ressaltar que, de acordo com a OutRight Internacional, comissão internacional de direitos humanos para pessoas LGBT+, o reconhecimento da identidade de gênero para pessoas transexuais não é legalizado na Argélia, e “atos de homossexualidade” são puníveis por lei com prisão.