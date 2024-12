É falso que governo federal tenha criado novo imposto para donos de cães

Saiba mais: Circula no Instagram e no WhatsApp a informação de que o governo irá taxar os tutores de animais domésticos. Uma das peças de desinformação mostra uma imagem do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segurando um cachorro junto com o texto “Governo Federal estuda criar imposto para donos de cães, valor pode ser de R$ 740 por ano”. Na legenda, o autor do conteúdo diz que, com a aprovação do Cadastro Nacional de Animais Domésticos, Haddad poderá seguir o modelo da Alemanha, tributando os donos.

A Alemanha possui um histórico de imposto sobre cachorros que remonta há cerca de 500 anos e que alcançou um recorde na arrecadação, alcançando € 421 milhões (R$ 2,4 bilhões) no último ano. Diferentemente do que ocorre lá, o projeto aprovado no Brasil não taxa os tutores.