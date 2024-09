Vídeo de apresentador dos EUA é de janeiro e não tem relação com bloqueio do X no Brasil

Saiba mais: circula nas redes sociais um vídeo que sugere que um apresentador de TV dos EUA teria elogiado a decisão de Moraes de suspender o X no Brasil. No TikTok, plataforma em que o conteúdo foi originalmente publicado, o vídeo conta com mais de 200 mil visualizações. Duas legendas de texto foram adicionadas pelo usuário: “Vejam o que a imprensa dos EUA disse sobre o Brasil e as decisões do Moraes! Chora Elon Musk!” e “Ontem, o apresentador líder de audiência nos Estados Unidos parabenizou as decisões do Alexandre e o STF”. Não é bem assim.

A publicação tira de contexto um episódio do talk show Real Time with Bill Maher, da HBO, que foi ao em 26 de janeiro de 2024, ou seja, sete meses antes do bloqueio da rede social X no Brasil. O apresentador de TV que aparece nas imagens é o comediante americano Bill Maher, conhecido por fazer sátira política. No vídeo original, ele não fala sobre Moraes, tampouco menciona Elon Musk, dono do X.