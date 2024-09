Vídeo não mostra início de incêndio criminoso em Barra Bonita (SP)

O que estão compartilhando: vídeo em que um homem ateia fogo em um canavial e, na sequência, entra correndo em uma caminhonete de cor branca e deixa o local por uma estrada de terra. Algumas postagens divulgam as imagens como sendo um flagrante de incêndio criminoso.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é enganoso. Segundo a Polícia Civil, imagem mostra homem aplicando técnica de “contra fogo” para conter um incêndio em um canavial em Igaraçu do Tietê, próximo a Barra Bonita, em São Paulo. Professor do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Alexandre França Tetto analisou as imagens e tirou a mesma conclusão. Polícia Civil abriu inquérito para apurar responsáveis pelo incêndio, que consumiu uma área de 17 hectares de cana-de-açúcar.

Captura de tela da postagem verificada Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: As pessoas que gravam o vídeo reagem de reforma alarmante: "gente, vamos sair daqui!", diz uma mulher. Outra responde: "não, tô filmando". Após o homem entrar no carro e sair do local, uma das pessoas diz: "o homem tacou fogo e saiu". Uma das postagens que divulgam o vídeo e classificam a cena como "crime ambiental" traz o seguinte texto: "há relatos de incêndios suspeitos em diversas regiões do Brasil, incluindo áreas de matas e plantações. Um caso recente ocorreu no interior de São Paulo, em Barra Bonita, onde houve o flagrante de um homem colocando fogo em um canavial".

Uma outra postagem informa que a cena foi gravada por um grupo de ciclistas de Barra Bonita. No entanto, o texto chama atenção para uma série de comentários nas redes sociais dando conta de que a cena mostra um homem realizando uma técnica de controle de incêndio conhecida como “fogo contra fogo”. “Sou brigadista, o que ele fez está correto. Fogo contra fogo”, escreve um internauta.

Procurada pelo Verifica, a Polícia Civil de São Paulo confirmou as informações. Em nota, informou que constatou que o homem que aparece no vídeo estava utilizando a técnica de “fogo de encontro” para conter um incêndio, que está sendo investigado pela delegacia de Igaraçu do Tietê, cidade próxima a Barra Bonita.

Na nota, a Polícia Civil afirma que os policiais tomaram conhecimento do vídeo na noite de terça-feira, dia 3. Segundo a corporação, o local do vídeo é uma área de mata próxima a um cemitério na região do bairro Cohab. “Nas imagens, foi possível identificar que o veículo utilizado pelo suspeito pertencia a uma empresa localizada em Barra Bonita. Os policiais foram até a empresa e, no local, constataram que um dos funcionários estava utilizando a técnica de ‘fogo de encontro’ para conter um incêndio em um canavial”, diz a Polícia Civil.

Ainda segundo a corporação, o incêndio consumiu aproximadamente 17 hectares de cana-de-açúcar. O caso foi registrado como crime de incêndio e, de acordo com a polícia, as investigações estão em andamento para identificar e prender os responsáveis pelo crime.

Técnica de ‘fogo contra fogo’

O Verifica encaminhou o vídeo para o professor do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Alexandre França Tetto, especialista em prevenção e combate a incêndios. Ele analisou as imagens e confirmou que o homem realiza a prática de combate a incêndios conhecida como “fogo contra fogo”.

Como explica, o objetivo do homem no vídeo é impedir que as chamas cheguem ao canavial localizado do outro lado da estrada de terra. “Ao colocar fogo em uma área às margens da estrada, no trecho que já está sendo incendiado, mas em um ponto aonde as chamas ainda não chegaram, o homem elimina a possibilidade de o fogo chegar àquele parte com intensidade muito elevada, podendo passar para o outro lado. Ele utiliza a estrada como linha de controle e elimina o combustível para o fogo, neste caso o mato seco, de forma controlada”, explica Alexandre.

O professor ainda chama atenção para o fato de o homem estar usando um queimador para atear o fogo e um utilitário, segundo ele, um modelo de carro utilizado geralmente por coordenadores de área para acessar os plantios. "Ele não utiliza fósforo ou gasolina, mas um queimador, um aparelho específico para trabalhar com queima, ou queima controlada ou contra fogo", detalha Alexandre. Em setembro de 2020, o Estadão Verifica mostrou que um outro vídeo com brigadistas realizando a técnica de contra fogo para combater um incêndio no Pantanal circulou na internet de forma distorcida: com alegações enganosas de que os homens estavam provocando o incêndio no lugar de combatê-lo.

Legislação permite fogo para combater incêndio florestal

O Código Florestal permite a realização da técnica de “contra fogo” para combater incêndios. No artigo 38, inciso 2º, consta que as práticas de prevenção e combate aos incêndios são exceções que permitem o uso de fogo na vegetação.

Em julho deste ano, o presidente Lula sancionou a Lei 14.944, que institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. No artigo 30, consta que o uso do fogo na vegetação será permitido em algumas hipóteses, sendo uma delas (item IV) nas “práticas de prevenção e de combate aos incêndios florestais”.

PF investiga incêndios pelo País

No mês passado, uma série de queimadas foram verificadas no País, o que levou o governo federal a pedir uma investigação da Polícia Federal diante da suspeita de ações criminosas. Somente no dia 23, foram registrados 1,8 mil focos de incêndio no Estado de São Paulo, número recorde desde os inícios das medições em 1998, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Três homens foram presos sob a suspeita de terem causado incêndios criminosos. Segundo a última atualização da Defesa Civil, nesta quinta-feira, 5, 10 cidades de São Paulo apresentam focos de incêndios.