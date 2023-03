É antigo o vídeo de um incêndio em um carro alegórico com representação do diabo

É de 2007 um vídeo que mostra o momento em que o carro abre-alas da escola de samba Unidos da Tijuca, do Rio de Janeiro, pega fogo na Marquês de Sapucaí. O incidente ocorreu no dia 24 de fevereiro daquele ano, durante o Desfile das Campeãs do grupo especial. Sem contexto, posts viralizaram no Facebook e no Kwai logo após o carnaval deste ano com insinuações de que o incêndio aconteceu porque a escola “mexeu com Deus” e homenageou o diabo. Na verdade, o tema da Unidos da Tijuca de 2007 foi a fotografia. A escola ficou em quarto lugar.

As imagens que aparecem no vídeo aqui investigado são da TV Band, que transmitiu o Desfile das Campeãs ao vivo em 2007. Na legenda de um dos posts virais no Facebook, uma usuária disse que “a Globolixo não mostrou” o incêndio que atingiu o diabo durante o Carnaval. Isso não é verdade. Embora não tenham sido encontrados vídeos da TV Globo do Desfile das Campeãs de 2007, o incêndio foi noticiado pelo jornal O Globo na edição impressa do dia 25 de fevereiro de 2007.

Um trecho da reportagem assinada por Natanael Damasceno diz: “A Unidos da Tijuca, que ficou em quarto lugar, passou por momentos de tensão no início do desfile. Assim que a escola chegou ao setor 2, um princípio de incêndio no abre alas ‘Aprisionando a Alma’ assustou os destaques e componentes que estavam no carro. As chamas destruíram o antebraço da alegoria – representando o diabo que inventou a fotografia. Segundo os bombeiros, as faíscas que saíam da alegoria provavelmente deram início ao fogo. Apesar da demora para conter as chamas, ninguém ficou ferido”.

Dez anos depois, o jornal O Globo lembrou este e outros incêndios e acidentes que marcaram o carnaval do Rio de Janeiro desde a década de 1990. Em 2007, inclusive, outro incêndio marcou a festa, desta vez no segundo dia de desfiles do grupo especial: já na dispersão, o carro abre-alas da Grande Rio – que representava um laranjal – foi destruído pelo fogo.

Samba-enredo homenageou a fotografia, não o diabo

Frequentemente, escolas de samba que mostram representações do diabo em seus desfiles são atacadas nas redes sociais. Não foi diferente com a Unidos da Tijuca, principalmente após um incêndio atingir justamente o carro que tinha uma alegoria do diabo, mas ele não foi o homenageado do carnaval daquele ano. O samba-enredo da escola se chamava “De lambida em lambida, a Tijuca dá um click na Avenida” e falava sobre fotografia.

No dia do desfile oficial, 19 de fevereiro de 2007, comentaristas da TV Globo falaram sobre o significado do carro abre-alas: “A ideia desse carro: quem registrava a imagem das pessoas, das paisagens, eram os pintores. Então, o carro é um pouco a revolta dos pintores em relação ao surgimento da fotografia, e a escultura grandona é o que se chamou na época de ‘coisa do demônio’, a fotografia”.

A sinopse do samba-enredo confirma o que disse o comentarista: “Essa técnica de pintar com luz surgiu causando um enorme alvoroço em toda a sociedade. Pessoas do povo, aristocratas, intelectuais e principalmente artistas viram-se diante de uma mudança brusca na maneira de retratar suas imagens. Com a capacidade de capturar um instante, criou-se a fábula de que a fotografia aprisionava a alma. E ainda com críticas instaladas ao novo, em relação à arte da pintura, surge referência à foto como uma invenção do diabo”.

Os destaques do carro eram o pintor Leonardo da Vinci, que aparecia com uma máquina fotográfica, e a Monalisa, que aparecia fora do quadro do artista.