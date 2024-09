Postagem compartilha vídeo de queima controlada nos EUA como se fosse de incêndio no Brasil

O que estão compartilhando: vídeo que mostra homem colocando fogo em floresta. O texto sobreposto à filmagem afirma que a “extrema direita está ateando fogo em todo Brasil”. Uma outra legenda colocada acima da gravação questiona: “Ainda acreditas em aquecimento global?”

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Não há nenhuma relação com os recentes incêndios registrados no Brasil. O vídeo foi gravado no Alabama, nos Estados Unidos, e mostra uma atuação da CFM Fire Managers, empresa dedicada à queima controlada. Essa técnica é usada como “fator de produção e manejo em atividades agropastoris ou florestais, e para fins de pesquisa científica e tecnológica, em áreas com limites físicos previamente definidos”, de acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Postagem tira de contexto vídeo de queima controlada nos EUA para associar a incêndios no Brasil Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: o Brasil vive uma onda de incêndios florestais. O número de municípios que decretaram situação de emergência em função das queimadas deu um salto durante o mês de agosto. Até o dia 27, ao menos seis pessoas foram presas sob a suspeita de colocarem fogo de forma criminosa em cidades do interior de São Paulo. Nas redes sociais, a alta de queimadas no País é alvo de desinformação. Vídeos são compartilhados fora de contexto e associados de forma enganosa ao cenário atual. A postagem checada mostra um homem em um quadriciclo ateando, propositalmente, fogo em árvores. A legenda afirma que a extrema direita é a responsável pela queimada criminosa. Também indaga se alguém ainda acredita em aquecimento global. As alegações são falsas.

A filmagem compartilhada não foi gravada no Brasil. O registro foi feito no Alabama, no sudeste dos Estados Unidos. A queima foi responsabilidade da empresa CFM Fire Managers, que se dedica à técnica de fogo controlado. De acordo com o Ibama, a queima controlada é “o uso planejado, monitorado e controlado do fogo” para atingir objetivos específicos. O vídeo foi compartilhado pela própria empresa no perfil do Facebook, em março deste ano (assista aqui).

A postagem também desinforma ao negar os impactos do aquecimento global. Como já mostrou o Estadão Verifica, diferentes indicadores levaram a um consenso entre instituições como a Agência Espacial dos Estados Unidos (Nasa) e o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas (IPCC) sobre a interferência humana no clima da Terra.

O vídeo disseminado nas redes já foi erroneamente associado a incêndios florestais no Chile e México. Os boatos foram desmentidos, respectivamente, pelas agência de checagem Maldita.es, da Espanha, e El Sabueso, do México.

Como lidar com postagens do tipo: tirar vídeos de contexto para associar a um assunto em evidência é uma tática comum de desinformação. Existem maneiras de evitar esses tipos de narrativas enganosas, como, por exemplo, a busca reversa de imagens. A ferramenta ajuda a descobrir se uma determinada mídia já foi compartilhada antes na internet, em quais sites e em qual contexto. O Estadão Verifica já produziu um passo a passo de como utilizar o mecanismo (veja aqui).