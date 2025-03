O que estão compartilhando: que um juiz teria determinado que todos os cidadãos brasileiros nascidos entre os anos de 1960 e 2006 recebam uma compensação financeira do Estado, por consequência de um erro no sistema de certidão de nascimento. A decisão teria sido oficializada no decreto 3.420 de 7 de fevereiro de 2025. Os valores variariam dependendo da região, mas a indenização seria estipulada em até R$ 6.900.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A postagem direciona o usuário a um site fraudulento que forja a identidade visual do governo federal. O decreto mencionado, nº 3.420 de 2025, não existe. O que há, de fato, é um decreto de mesmo número, assinado em 20 de abril de 2000, o qual dispõe sobre o Programa Nacional de Florestas. Não há nenhuma determinação federal sobre uma suposta compensação financeira por falhas em certidões de nascimento.

Postagem que promete indenização a pessoas nascidas entre 1960 e 2006 leva a site fraudulento Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: um vídeo publicado no Facebook afirma que um juiz teria determinado que brasileiros nascidos entre 1960 e 2006 têm direito a uma indenização por falhas na certidão de nascimento. A decisão teria sido oficializada no decreto nº 3.420, de 7 de fevereiro de 2025. Para consultar a suposta “compensação financeira”, o usuário deve clicar no link disponibilizado na postagem. No entanto, trata-se de um conteúdo fraudulento. Veja abaixo os indícios de falsidade listados pelo Verifica.

Vídeo manipula imagem de juiz do Tribunal Superior do Trabalho

O juiz que aparece nas imagens é José Roberto Freire Pimenta, do Tribunal Superior do Trabalho (TST). O Verifica não encontrou, no entanto, nenhuma determinação do magistrado semelhante à compartilhada no vídeo.

Em nota à reportagem, o TST disse as imagens da sessão da Corte que aparecem no vídeo foram manipuladas. “O TST reitera que as imagens utilizadas e as informações divulgadas são falsas e que as declarações que constam no vídeo nunca foram dadas pelo ministro José Roberto Freire Pimenta”, afirmou.

O Tribunal comunicou ter enviado o caso para averiguação da Polícia Federal (PF).

Notícia exposta na postagem nunca foi publicada

O vídeo expõe uma suposta notícia publicada no portal g1, sob o título “Brasileiros que nasceram nos anos de 1960 a 2006 possuêm (sic) valores a receber”. A linha-fina da suposta reportagem contém o seguinte texto: “Uma nova lei entrou em vigor que libera saque para todos os brasileiros que nasceram nessas datas. O valor varia de R$ 1.000,00 a R$ 7.000,00″. O texto é assinado por “G1 - Brasília”, e teria sido publicado em 21 de janeiro de 2025 às 13h16.

O Estadão Verifica fez buscas no site do g1 e não encontrou a suposta notícia (veja aqui os resultados). A falsidade do conteúdo também fica evidente pelos erros gramaticais, como em “possuêm” (não há acento na forma correta).

Decreto mencionado não foi assinado neste ano, e nem diz respeito à indenização

A peça verificada afirma que a suposta decisão teria sido oficializada no decreto nº 3.420, de 7 de fevereiro de 2025. “Todos os cidadãos brasileiros que nasceram nos anos de 1960 a 2006 possuem uma compensação do próprio Estado. Os valores variam dependendo a cada Estado e região. O valor médio é estipulado em até R$ 6.900 para saque”, diz a narração.

A resolução específica, no entanto, não existe. O decreto nº 3.420, na realidade, foi assinado no dia 20 de abril de 2000. Ele dispõe sobre a criação do Programa Nacional de Florestas (PNF). Não há nenhuma menção a uma suposta “compensação financeira” do governo federal.

Postagem direciona usuário a site fraudulento

A postagem direciona o usuário a um site para consultar a suposta indenização. A página, que utiliza o logo do governo federal, solicita o preenchimento do CPF. O endereço, contudo, não é autêntico.

É possível perceber que o site é fraudulento por alguns elementos. Apesar de imitar o visual do portal Gov.br, a página está hospedada em outro endereço. O endereço oficial do governo federal é www.gov.br/pt-br. Outro indício de falsidade é a ausência de elementos clicáveis na página. No site oficial do governo federal, por exemplo, o logo “gov.br”, que fica no canto superior da página, direciona o usuário a página inicial. A Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência reiterou ao Verifica que o conteúdo é falso. “O portal GOV.BR congrega informações sobre política públicas e serviços para a população que são realizados pelo Governo Federal. A primeira tela do site https://www.gov.br/pt-br já pergunta ao cidadão ‘O que você procura?’. Quando o site não mostra resultados para uma política, então ela muito provavelmente não existe”, afirmou.

Como lidar com postagens do tipo: desconfie de conteúdos que prometem dinheiro fácil na internet. Em casos de postagens que usam a identificação do governo federal, procure informações confiáveis no próprio site www.gov.br/pt-br.

Como já mostrou o Verifica em checagens anteriores, o CPF pode ser usado para criar um cadastro falso de alguém com a finalidade de aplicar golpes. Por isso, o recomendado é não compartilhar dados pessoais em sites duvidosos.

Publicações semelhantes foram desmentidas também pelas agências de checagem UOL Confere e Lupa.