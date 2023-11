Defesa Civil de SP alerta para tempestades e rajadas de vento em SP no fim de semana

Atualização: Após a publicação desta checagem, a Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta para tempestades e rajadas de vento intensas neste fim de semana no Estado de São Paulo. O alerta foi publicado às 16h e vale entre sexta-feira, 17, e domingo, 19. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) paulista informou que podem ocorrer ainda temporais, raios e granizo.

As rajadas de vento podem atingir até 100 km/h antes ou durante as chuvas. A Defesa Civil pede que a população evite áreas arborizadas no momento das tempestades porque há risco de queda de árvores. “Ao identificar sinais de ventos intensos, busque abrigo em locais seguros, longe de estruturas suscetíveis a danos, como postes, árvores ou fiações elétricas”, alerta a Defesa Civil. “Antecipe-se a possíveis incidentes verificando a estabilidade de árvores próximas à sua residência e, caso identifique riscos, acione autoridades competentes para avaliação e providências”.

Esta verificação do Estadão Verifica, publicada inicialmente às 10h desta quarta-feira, dizia respeito a uma mensagem que circulava no WhatsApp desde pelo menos o dia 10 de novembro. A mensagem dizia haver um alerta da Defesa Civil de SP e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas e rajadas de vento intensas nos dias 18 e 19 de novembro. Tanto a Defesa Civil de SP como o Inmet negaram ter emitido o alerta que circula no aplicativo de mensagens.

O texto original da verificação, que havia sido publicada com o título “É falso que Inmet e Defesa Civil de SP tenham emitido alerta de chuvas para dias 18 e 19″ está reproduzido abaixo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O que estão compartilhando: que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiram um alerta de rajadas de vento e chuvas acima do esperado no Estado nos dias 18 e 19 de novembro.

Continua após a publicidade

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O Inmet explicou por telefone que não emitiu o alerta que circula no WhatsApp e negou que os meteorologistas que assinam a mensagem trabalhem no instituto. A Defesa Civil estadual confirmou que o conteúdo é falso. Para os dias 18 e 19, o Inmet prevê tempo encoberto na Capital, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A intensidade do vento no sábado deve ser moderada, com rajadas; no domingo, a previsão é que o vento esteja fraco.

Saiba mais: O Estadão Verifica recebeu pelo WhatsApp (11 97683-7490) mensagens que continham orientações de como se proteger de chuvas e ventos fortes que estariam previstos para os próximos dias no estado de São Paulo. No título, estava escrito “Alerta Defesa Civil do Estado de São Paulo”. Em seguida, lia-se: “Segundo o INMET O Estado de São Paulo, poderá ter novas rajadas de ventos, e chuva acima do esperado nos dias 18,19/11/2023″.

O texto dava uma série de orientações, como reforçar a tampa das caixas d’água, utilizar espuma expansiva nos vãos das telhas e evitar permanecer embaixo de árvores. No final, apontava Jorge Rosas, Vítor Lopes e Luiz Fernando dos Santos como autores da mensagem e dizia que eles eram da “equipe de Meteorologistas INMET / CPTEC/ INPE SP”.

O Inmet negou que os profissionais trabalhem no órgão e explicou que diariamente atualiza seu site com informações meteorológicas, mas que não emitiu nota em questão.

Uma pesquisa pelo nome dos profissionais no Google mostrou que a empresa de meteorologia Tempo OK tem no quadro de funcionários meteorologistas com o mesmo nome dos que aparecem na mensagem. Em nota enviada por e-mail ao Verifica, a empresa confirmou que a mensagem é falsa.

No dia 10 de novembro, a Defesa Civil do estado de São Paulo publicou uma postagem nas redes sociais informando que não havia alertado sobre ventos fortes nos dias 18 e 19 de novembro e considerou o conteúdo “potencialmente” falso.

Continua após a publicidade

No dia 13, o Inmet emitiu alerta máximo para o Estado de São Paulo por causa da intensa onda de calor no País. O órgão informou que a temperatura ficaria 5ºC acima da média por mais de cinco dias consecutivos. Na Capital, a terça-feira marcou a tarde mais quente do ano, com 37,7ºC.

Para o fim de semana dos dias 18 e 19 de novembro, a previsão do Inmet para São Paulo publicada nesta quarta-feira é de que a temperatura baixe. No sábado, a mínima deve ficar em 22ºC e a máxima, em 31ºC; e no domingo, os termômetros devem marcar 17ºC e 24ºC. O instituto prevê pancadas de chuva e trovoadas isoladas, além de vento com rajadas no dia 18. O vento fica fraco no dia 19.

Esta mensagem também foi checada pelo Boatos.org.