Ivermectina não pode ser considerada cura ou prevenção da dengue

Saiba mais: A postagem verificada aqui afirma que o quadro clínico de dengue desapareceria em menos de 72 horas se a ivermectina fosse administrada precocemente. Além disso, doses profiláticas do medicamento impediriam que a pessoa tivesse dengue, mesmo após picada do mosquito. Mas nada disso tem comprovação, segundo a infectologista Adriana Cenachi, técnica do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de Minas Gerais (CIEVS-Minas) .

De acordo com Cenachi, não há literatura médica atual que valide o uso do medicamento para tratar dengue. “Os estudos encontrados avaliaram o efeito antiviral da ivermectina in vitro [ou seja, fora de organismos vivos], sem correspondência de efeito semelhante em organismos vivos, nem em humanos, especificamente”, explica.