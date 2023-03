Não é Janja mulher em foto usando robe e segurando xícara de café

Não é a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, a mulher que aparece em uma foto usando um penhoar e segurando uma xícara de café. Na verdade, a fotografia mostra a representante comercial Adriana Souza Gagliardi, que publicou a imagem no Twitter.

Outra foto de Adriana já havia sido falsamente ligada a Janja em postagens nas redes; o Aos Fatos e o Fato ou Fake falaram com a representante comercial, que confirmou ser a mulher que aparece na imagem. No Twitter, Adriana reclamou de ser alvo de fake news ligadas à primeira-dama.

Em sua rede social, Adriana publica outras fotos de conteúdo adulto. Em algumas delas, é possível ver a mesma cozinha que aparece na foto verificada aqui. Em uma dessas publicações, ela brinca: “Não sou a Janja. Bom dia, penhoarlovers”.

A primeira-dama já foi alvo de outros conteúdos desinformativos. Em janeiro, o Estadão Verifica desmentiu que um amigo que aprece em uma foto com Janja fosse o traficante internacional preso em uma churrascaria do Rio de Janeiro. O Projeto Comprova mostrou que a mulher do presidente Lula não incitou a morte do ex-presidente Jair Bolsonaro em uma música.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

