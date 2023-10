Post tira de contexto notícia sobre prévias eleitorais na Argentina para desinformar sobre resultado

O que estão compartilhando: que o Jornal Hoje, da TV Globo, teria noticiado que o candidato libertário Javier Milei ganhou as eleições e é o novo presidente da Argentina.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. A reportagem do Jornal Hoje que circula nas redes sociais é sobre as eleições primárias na Argentina. A matéria foi exibida no dia 14 de agosto deste ano – um dia após as PASO – as Primárias, Abertas, Simultâneas e Obrigatórias –, que funcionam como um termômetro para a disputa presidencial. O primeiro turno das eleições gerais do país ocorreu neste domingo, 22, e o segundo turno está marcado para o dia 19 de novembro.

Postagem tira de contexto notícia sobre prévias eleitorais na Argentina para enganar sobre resultado de eleição geral Foto: Reprodução/Facebook

Saiba mais: no dia 13 agosto deste ano, Javier Milei, da coalizão La Libertad Avanza, foi o vencedor das PASO, que funcionam como um termômetro para a disputa presidencial da Argentina. As prévias definem as chapas que vão concorrer na eleição.

No dia 14 de agosto, o Jornal Hoje exibiu uma reportagem sobre a reação do mercado à vitória de Milei nas prévias eleitorais do país vizinho. Nas redes sociais, postagens tiram de contexto um trecho do noticiário para afirmar que o libertário foi eleito no primeiro turno – o que não é verdade.

Na realidade, as eleições gerais da Argentina ocorreram neste domingo, 22. Com 98,5% dos votos apurados, o peronista Sergio Massa obteve 36,48% dos votos, enquanto o libertário ficou em segundo lugar, com 30,04%. Patricia Bullrich, que declarou apoio a Milei, ficou em terceiro lugar, com 23,85%. Os candidatos irão disputar o segundo turno no dia 19 de novembro.

Continua após a publicidade

A maioria das pesquisas eleitorais indicava o candidato libertário na liderança da corrida eleitoral. No entanto, pelo menos quatro pesquisas apontavam Massa em primeiro lugar, segundo levantamento da agência de checagem Chequeado, da Argentina.

A primeira pesquisa do segundo turno, da CB Consultoria, aponta que Milei e Massa estão empatados dentro da margem de erro. O libertário lidera a pesquisa, com 50,7%, enquanto o governista apresenta 49,3%. A pesquisa ouviu 1.715 pessoas entre os dias 23 e 24 de outubro e tem margem de erro de dois pontos percentuais (para mais ou para menos).

Esse boato também foi checado pela Reuters Fact Check.

Como lidar com postagens do tipo: A peça verificada tira de contexto uma reportagem real para desinformar sobre um assunto em evidência. A imprensa costuma noticiar informações relacionadas à política e ao processo eleitoral de países variados. No caso da Argentina, diversos veículos de comunicação divulgaram o resultado oficial das eleições gerais. Uma simples busca no Google por meio de palavras-chave pode ajudar.