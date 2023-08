Joe Biden não dormiu durante homenagem às vítimas de incêndios do Havaí

O que estão compartilhando: que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dormiu durante o evento de homenagem às vítimas dos incêndios de Maui, no Havaí.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Publicações nas redes sociais têm compartilhado um vídeo de baixa qualidade para espalhar que Biden teria dormido no evento de homenagem às vítimas dos incêndios florestais que destruíram a ilha de Maui, no Havaí (EUA). Na realidade, em um vídeo de alta qualidade disponibilizado pela emissora C-SPAN, é possível ver que o presidente norte-americano apenas estava olhando para baixo – a ação dura por alguns segundos e, logo em seguida, ele levanta a cabeça novamente.

Vídeo do presidente dos Estados Unidos foi tirado de contexto para simular que ele estava cochilando Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: No dia 8 de agosto, Maui foi devastada por incêndios florestais. A tragédia deixou ao menos 115 pessoas mortas e 1,1 mil desaparecidas. O incêndio foi resultado de uma combinação de diversos fatores, como seca, baixos níveis de umidade e fortes rajadas de vento.

No dia 21 de agosto, Joe Biden participou de um evento comunitário em Lahaina, no Havaí. A cidade, que faz parte do Condado de Maui, foi a mais afetada pela destruição: o incêndio queimou mais de 850 hectares e destruiu quase 2,2 mil estruturas. O evento, que foi filmado, teve um trecho retirado de contexto para espalhar desinformação sobre o presidente dos Estados Unidos.

Perfis opositores e críticos a Biden isolaram um trecho da gravação e diminuíram a qualidade para alegar que ele dormiu durante a homenagem – o que não é verdade. Na íntegra e em alta qualidade, é possível ver que Biden tosse, olha para baixo e ergue a cabeça novamente. Enquanto olha para baixo, é nítido que seus olhos estão abertos. Inclusive, em um determinado momento, Biden balança a cabeça, num gesto que parece concordar com o discurso do momento.

A emissora americana NBC News também checou a alegação e classificou como falsa. Ao veículo, o porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, afirmou que “é uma pena que eles sintam necessidade de mentir”. A Reuters Fact Check também verificou o conteúdo.

Como lidar com postagens do tipo: A peça verificada manipula um evento, que foi filmado, para espalhar desinformação sobre uma figura pública. Nesses casos, é importante buscar pelo vídeo na íntegra, para ter certeza que não foi retirado de contexto ou editado. Verifique antes de compartilhar um conteúdo duvidoso.