‘Jornal Nacional’ mostrou venda de picanha próxima ao vencimento, não queda generalizada de preços

Saiba mais: A reportagem do Jornal Nacional visita um supermercado na Grande São Paulo especializado na venda de produtos perto da data de validade. O jornal também mostra um mercado em Belo Horizonte que aposta nesse segmento. Os comerciantes chamam esse tipo de produto de “First In/ First Out” ou “FIFO”. Em inglês, significa “primeiro a entrar, primeiro a sair”.

O trecho em que a repórter Graziela Azevedo explica essa dinâmica de venda foi cortado das postagens enganosas. As publicações também omitem a introdução em que Bonner fala do aumento da previsão da inflação.