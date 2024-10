É montagem vídeo em que ‘jornalista árabe’ corta resposta de Biden sobre Oriente Médio

O que estão compartilhando: vídeo em que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é criticado por um jornalista árabe durante participação em um programa de televisão.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é sátira. No dia em que Joe Biden participou do programa televisivo, ele foi entrevistado somente por mulheres. O suposto jornalista árabe que aparece na gravação é, na realidade, o produtor e artista iraniano Damon Imani, que manipula digitalmente vídeos virais para fazer sátiras.

Vídeo satírico circula como se fosse verdadeiro Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: Circula no WhatsApp um vídeo no qual o produtor Damon Imani critica a política externa dos Estados Unidos. Ele editou o vídeo de uma entrevista de Joe Biden para se inserir ao lado do presidente. Alguém que acreditou que o vídeo era verdadeiro inseriu o seguinte texto às imagens: "jornalista árabe dá a mensagem direta". Leitores pediram esta checagem pelo WhatsApp, (11) 97683-7490.

Vídeo satírico circula como se fosse real

Imani cria montagens com vídeos para fazer sátiras. No dia 26 de setembro, ele postou no Instagram o conteúdo em que critica Joe Biden. Na legenda ele escreveu: “Prazer em finalmente te conhecer, Joe! Sátira porém verdade”. Confira:

Imani se inseriu ao lado de Joe Biden no programa americano The View, do dia 25 de setembro. Uma das provas de que o vídeo é uma montagem é que nas imagens originais do programa é possível ver que o presidente foi entrevistado por uma bancada composta somente por mulheres. Confira:

Captura de tela do programa The View que mostra Joe Biden rodeado de entrevistadoras mulheres Foto: Reprodução/Youtube

Imani editou o trecho do programa em que Biden falou sobre a oportunidade que os Estados Unidos têm para reordenar as relações entre os países do Oriente Médio. Nesse trecho, Imani insere a própria imagem no vídeo para fazer parecer que teria interrompido o presidente e dito: “estamos cada vez mais próximos de uma III Guerra Mundial, só porque você e seus amigos decidiram reordenar o mundo”.

No vídeo original, após a fala sobre a oportunidade de reordenar o mundo, Biden não é interrompido. Confira a partir dos 2 minutos e 56 segundos do seguinte corte do programa:

Esta não é a primeira vez que um conteúdo de Imani foi checado pelo Estadão Verifica. No início do ano, mostramos que era montagem um vídeo no qual ele xingava Klaus Schwab no Fórum Econômico Mundial.