É falso que jovem que aparece dançando em vídeo tenha sido responsável por matar líder do Hamas

O que estão compartilhando: um vídeo de dança de um soldado israelense gay, chamado Ran Domali, que teria sido o responsável por matar o líder do grupo Hamas.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Quem aparece dançando é o influenciador israelense Yochanan Twina. Notícias publicadas em canais de Israel explicam que um vídeo de 2023, da época em que ele prestava serviço militar, voltou a circular fora de contexto. Twina não faz mais parte do Exército e Israel não divulgou o nome de quem foi responsável pelo ataque que matou Yahye Sinwar em 16 de outubro.

Foto: Reprodução/Threads

Saiba mais: O vídeo de um soldado das Forças de Segurança de Israel (FDI) dançando circula junto com a informação de que, por ironia do destino, o líder do Hamas Yahye Sinwar foi morto por soldado judeu gay de 18 anos.

Autor do vídeo é influenciador israelense

De acordo com o site israelense Mako.il, a divulgação do vídeo junto com a informação de que o dançarino seria o soldado responsável pela morte de Yahye Sinwar começou como uma piada feita por um usuário do país. Quando ele apagou a publicação, o boato já tinha viralizado na internet.

“Meu padrasto, que mora na Austrália, me escreveu dizendo que toda a comunidade judaica na Austrália acha que eu eliminei Sinwar, que eles lhe deram parabéns e disseram que é uma honra que o filho dele tenha sido responsável pela morte”, contou Twina.

Sinwar era considerado o número 1 do Hamas e tinha sido o mentor do ataque perpetrado pelo grupo em 7 de outubro de 2023. Ele foi morto pelo Exército israelense em um confronto no dia 16 de outubro, no sul da Faixa de Gaza. Israel não divulgou o nome dos soldados responsáveis pela morte de Sinwar.