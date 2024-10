Vídeo não mostra Justin Bieber drogado por P. Diddy; trecho é de série humorística

O que andam compartilhando: vídeo em que o cantor Justin Bieber, ainda adolescente, parece estar alterado pelo uso de alguma substância química. A legenda que acompanha o material afirma que o artista teria sido drogado pelo rapper Puff Daddy, também conhecido como Sean Combs, cuja voz seria ouvida ao fundo.

O Estadão Verifica investigou e concluiu: é enganoso. O vídeo que circula nas redes sociais retira de contexto a gravação de uma série de comédia do site Funny Or Die, especializado em vídeos humorísticos. O episódio tirado de contexto se chama Bieber After the Dentist (Bieber depois de ir ao dentista). Bieber participou de uma temporada de 8 episódios dessa série em 2010, intitulada Bieber or Die. A produção foi disponibilizada em 1° abril de 2010 e, atualmente, está no catálogo do Prime Video.

Saiba mais: O vídeo que circula na rede social Threads alcançou quase 3 mil compartilhamentos. O trecho que está sendo compartilhado faz parte de uma série roteirizada e protagonizada por Bieber na plataforma Funny Or Die. Chamada Bieber or Die, a série tinha como objetivo mostrar o cantor em situações humorísticas e destacar momentos de seu cotidiano.

As acusações contra Diddy e a relação com Bieber