Vídeo não prova que Kamala ‘fingiu’ ligação com eleitor no dia da votação

O que estão compartilhando: vídeo provaria que a vice-presidente Kamala Harris “fingiu” conversar com um eleitor por telefone durante um ato de campanha. Isso porque a democrata mostrou a tela do celular que deveria estar fazendo a chamada e a câmera do telefone estava ativada.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é enganoso porque o vídeo não prova que a candidata à eleição presidencial fingiu uma ligação com eleitor. O site da Apple, que fabrica o iPhone, explica que é possível usar outros aplicativos durante uma chamada. O Verifica fez testes em diferentes modelos da marca e confirmou que é possível abrir a câmera enquanto se realiza uma ligação, sem nenhum aviso adicional. A imprensa norte-americana registrou Kamala conversando com outras pessoas por telefone na ocasião. Em fotos de outros ângulos, é possível ver que o celular usado pela vice-presidente estava ativo em uma ligação (aqui).

Vídeo não prova que Kamala ‘forjou’ ligação com eleitores no dia da votação Foto: Reprodução/Redes Sociais

PUBLICIDADE Saiba mais: Um vídeo de Kamala em uma ligação com um eleitor se tornou polêmico nas redes sociais após usuários apontarem que a câmera do celular usado pela vice-presidente estava ligada durante a chamada. Por isso, publicações passaram a afirmar que a democrata “fingiu” a conversa, mas isso não pode ser comprovado. Na eleição presidencial, que ocorreu nesta terça-feira, 5, nos Estados Unidos, Kamala parou na sede do Comitê Nacional Democrata e falou com eleitores por telefone. Durante uma das ligações, a candidata disse que estava entrando em contato para “lembrá-lo da importância do voto”. A multidão aplaudiu Kamala que virou o telefone para que a pessoa pudesse ouvir o apoio. Quando a tela do smartphone foi exibida, o aplicativo da câmera estava aberto e a chamada não pôde ser vista. O registro foi compartilhado pela NBC News.

Apesar de as postagens usarem o trecho para afirmar que a democrata “forjou” uma conversa, é possível sim usar o aplicativo da câmera do iPhone – aparelho utilizado na ligação – durante uma chamada, segundo o próprio site da Apple. O Verifica também realizou testes nos modelos 12 e 13 do celular da marca e comprovou que não há avisos em tela quando a câmera é aberta durante uma ligação.

No vídeo ainda é possível ver que a tela se apaga quando Kamala coloca o smartphone no rosto. Isso acontece porque o celular possui uma tecnologia de sensor de proximidade, que desliga a tela durante uma chamada quando o rosto do usuário se aproxima dela, evitando toques acidentais. O celular liga novamente quando a pessoa afasta o aparelho da orelha. Essa é uma evidência de que a candidata poderia estar, sim, em uma chamada no momento da gravação.

Como noticiado pelo Washington Post, a vice-presidente realizou várias ligações com os eleitores durante a visita. Apesar de não ser possível confirmar se ela usou o mesmo celular em todas as chamadas, a imprensa publicou fotos que mostram a candidata por outros ângulos. Em um dos registros, a tela do aparelho está ativada na ligação.

Publicidade

Kamala Harris foi derrotada nas eleições dos Estados Unidos pelo republicano Donald Trump. O ex-presidente retorna à Casa Branca depois de ter conquistado ao menos 270 delegados no colégio eleitoral e uma ampla vitória no voto popular. A apuração do pleito ainda está ocorrendo porque cada estado possui diferentes regras para a contagem da votação. Veja o mapa em tempo real no Estadão.

Como lidar com posts do tipo: Com o início das eleições nos Estados Unidos, passaram a circular nas redes sociais desinformações sobre fraude eleitoral ou contra os candidatos. Antes de acreditar, pesquise por informações confiáveis na imprensa profissional e desconfie de acusações sem provas, como na publicação analisada. Para realizar a checagem, o Estadão Verifica analisou os vídeos e fotos publicados pelos veículos e as informações disponíveis sobre o caso.