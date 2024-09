Kamala Harris não usou brincos com fones de ouvido em debate contra Trump; modelo é da Tiffany

O que estão compartilhando: postagem alega que a candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, usou um modelo de brincos com fones embutidos durante o debate contra o republicano Donald Trump, no último dia 10, na rede ABC News. A afirmação é de que ela recebia instruções por meio do equipamento e teria infringido as regras que proíbem contato dos candidatos com membros de sua equipe.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: é falso. Os brincos utilizados por Kamala eram de um modelo da Tiffany & Co., e não da empresa alemã Icebach Sound Solutions, que produz brincos com fones de ouvido acoplados de forma imperceptível. O próprio CEO da Icebach Sound Solutions negou que ela tivesse usado os brincos da marca no debate contra Trump.

Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: o debate entre Kamala Harris e Donald Trump foi transmitido ao vivo, no último dia 10, pela ABC News. De acordo com as regras, os candidatos eram proibidos de se comunicar com membros da campanha durante os intervalos comerciais. A postagem que circula no Brasil mostra um foto de Kamala Harris no debate, destacando o brinco que ela usava. A tela é dividida e exibe, à direita, um vídeo promocional do modelo de brincos que contém, de forma imperceptível, fones de ouvidos sem fios que podem ser usados para ouvir música ou se comunicar em chamadas telefônicas.

Na legenda da postagem, lê-se: “Ser trapaceiro e roubar é pré-requisito para ser candidato da esquerda em todo mundo.” A alegação, no entanto, não procede, como o próprio CEO da empresa que produz o equipamento, Malte Iversen, publicou no site da companhia na última sexta-feira, 13.

“Após analisar minuciosamente as fotos de Kamala Harris durante o debate presidencial, chegamos à conclusão de que estes não são os nossos NOVA H1 Ear Rings. Em algumas das fotos, isso pode ser claramente reconhecido pelo design diferente”, escreveu Malte Iversen, CEO da Icebach Sound Solutions.

De fato, ao compararmos a imagem do debate com o modelo NOVA H1 da Icebach Sound Solutions, percebem-se diferenças. Uma foto do debate publicada no site Daily Mail, com crédito “AFP via Getty Images”, foi submetida à ferramenta Magnifier, do programa InVID, que permite ampliar detalhes de fotos (abaixo). É possível notar que o brinco forma duas hastes vazadas que fazem um contorno por baixo da orelha de Kamala. Já o NOVA H1 tem design sólido.

Foto publicada pelo DailyMail com detalhe ampliado pela ferramenta Magnifier, do serviço InVID. A imagem mostra Kamala Harris durante o debate contra Donald Trump realizado pela ABC News Foto: Reprodução/DailyMail/AFP via Getty Images/InVID

A jornalista Susan E. Kelley mantém o site “What Kamala Wore”, dedicado à cobertura dos figurinos utilizados pela democrata desde que ela foi anunciada como vice-presidente de Joe Biden. Em 11 de setembro, um dia após o debate presidencial na ABC News, ela publicou matéria sobre o que Harris usou no embate com Trump. Na ocasião, escreveu que os brincos eram, na realidade, de um modelo da joalheria Tïffany & Co.

“Havia uma narrativa bizarra sendo divulgada ontem à noite, alegando que a vice-presidente usava brincos com um receptor de áudio. Me sinto tranquila em afirmar que isso claramente não foi o caso; estes são os mesmos brincos da Tiffany que ela tem usado por meses”, escreveu Susan.

A jornalista divulgou uma foto dos brincos que ela afirma serem os que, de fato, Kamala estava usando no debate. Uma busca reversa pela foto confirmou que o modelo “Tiffany HardWear South Sea Pearl Earrings” aparenta mesmo ser o que a candidata democrata estava usando.

A alegação falsacomeçou a circular em redes sociais nos Estados Unidos logo após o debate, e foi alvo de checagem de diversos veículos que a desmentiram, como o USA Today, CBS News, Forbes e FactCheck.org.