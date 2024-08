É montagem vídeo que mostra Kamala Harris com cartaz ‘comunistas revolucionários da América’

Saiba mais: um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra Kamala Harris e Tim Walz posando para uma foto com um cartaz. No pôster, é possível ler “Revolutionary Communists of America”, com o símbolo do comunismo. Abaixo, há outro cartaz estampado com líderes e filósofos comunistas: Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Josef Stalin e Mao Tsé-Tung. A filmagem, no entanto, foi manipulada.

Por meio de uma busca reversa de imagens (veja aqui como fazer), o Estadão Verifica localizou a gravação original em uma postagem no X, publicada pelo jornalista Brahm Resnik em 9 de agosto deste ano. O vídeo autêntico permite identificar que o cartaz foi editado para inserir referências ao comunismo. Originalmente, Kamala e Walz tiraram foto com o pôster “Kamala and the coach”. Veja abaixo.