Vídeo distorce confusão de Kamala Harris em discurso para alimentar teoria conspiratória

O que estão compartilhando: que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, falou em reduzir a população durante um discurso.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Kamala se confundiu e trocou a palavra “poluição” por “população” ao falar sobre os benefícios do investimento em energia limpa. Durante um discurso na Coppin State University, em Baltimore, no dia 14 de julho de 2023, Harris disse: “Quando investimos em energia limpa e veículos elétricos e reduzimos a população, mais crianças podem respirar ar limpo e beber água limpa”. O erro aparece corrigido na transcrição oficial da Casa Branca. Na verdade, Harris pretendia dizer “reduzir a poluição”. Por meio da transcrição é possível perceber que a vice-presidente não menciona a palavra população em nenhum outro momento do discurso. Além disso, os trechos que antecedem o equívoco demonstram claramente que Harris estava falando sobre medidas para redução de gases do efeito estufa.

Kamala trocou a palavra ‘poluição’ por ‘população’ ao falar sobre os benefícios que o investimento em energia limpa traz para a vida das pessoas Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: o vídeo investigado foi publicado no Instagram no dia 23 de julho e sugere que a vice-presidente Kamala Harris teria falado em reduzir a população de forma intencional, o que não é verdade. Embora a transcrição oficial da Casa Branca tenha corrigido o erro de Harris substituindo a palavra população por poluição, comentários como “Ela deve fazer parte da turma da nova ordem mundial” e, “O pior é que ela nem esconde o propósito de reduzir a população, e pra quem não entendeu, reduzir é matar o povo pobre”, demonstram o desconhecimento da correção.

No discurso, que pode ser conferido no YouTube a partir do minuto 48h45, Harris falou sobre os impactos da crise climática e da necessidade de enfrentá-la. Na ocasião, ela anunciou um investimento de US$ 20 bilhões para financiar projetos climáticos e de energia limpa. O momento em que a vice-presidente troca a palavra poluição por população, em inglês pollution e population, pode ser conferido no minuto 58:10 da gravação.

Kamala deve ser candidata após desistência de Biden

Boatos contra Kamala começaram a circular nas redes sociais depois que Biden anunciou que desistiu de concorrer à reeleição. Ao fazer o anúncio, o presidente demonstrou apoio público à vice para concorrer contra Trump. Como mostrou o Estadão, Harris obteve o apoio da maioria dos delegados do partido Democrata, mas antes de ser oficialmente candidata precisa ser eleita em uma convenção partidária que deve ocorrer entre 1º e 7 de agosto.

A associação enganosa do equívoco de Harris a teorias conspiratórias de redução da população mundial não é recente. Em julho de 2023, postagens que deturparam o que a vice-presidente disse no discurso foram desmentidas pelo FactCheck.org e Lead Stories.

Publicidade

Nesta quinta-feira, 25, o Verifica mostrou que é falso que Harris seja inelegível para o cargo de presidente por ser filha de imigrantes.