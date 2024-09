É falso que Kanye West tenha gravado vídeo sobre ameaças de Diddy a Justin Bieber

O que estão compartilhando: um vídeo em que Kanye West (também conhecido como Ye) conta que Justin Bieber revelou ter sofrido ameaças do produtor musical Sean ‘Diddy’ Combs.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo de Kanye, publicado originalmente em fevereiro de 2022, foi acrescido de uma dublagem falsa. No vídeo verdadeiro, o rapper revelava divergências com a ex-esposa dele, Kim Kardashian, na criação dos filhos. Não há menção a Bieber ou a Diddy. Não há registro que Justin tenha feito revelações sobre ameaças do produtor musical.

Em vídeo que viralizou no Tiktok, Ye, antes conhecido como Kanye West, não disse ter recebido ligação de Justin Bieber sobre as consequências da prisão de Diddy Foto: Reprodução/Tiktok

Saiba mais: Viralizou no Tiktok um vídeo chamado “Kanye West diz que recebeu ligação de Justin Bieber e disse que ele será o próximo da lista de Diddy”. O vídeo acumula mais de 851 mil visualizações até a publicação deste texto. O autor da publicação tem um perfil dedicado a inventar falas para celebridades. O vídeo viral recebeu o rótulo de que o conteúdo foi gerado por Inteligência Artificial (IA). No entanto, usuários parecem ter acreditado na dublagem falsa. Uma pessoa escreveu: “Oremos por Justin”. Outra disse: “está ficando cada vez mais sério isso aí”.

Vídeo de Ye foi tirado de contexto

PUBLICIDADE O autor do vídeo falso utilizou uma gravação antiga do artista, de março de 2022. Na época, o rapper postou uma série de vídeos em seu Instagram com críticas a diversos alvos: desde a escola particular dos filhos até a ex-esposa dele, Kim Kardashian, como explicou o jornal britânico The Daily. Em um dos vídeos, ele diz que sentiu decepção quando sua filha primogênita, North West, não embarcou em um voo para encontrá-lo em Miami. No vídeo falso, esse trecho é acrescido de uma dublagem que inventa que Bieber e o rapper Eminem estariam correndo risco após a prisão de Diddy. O produtor musical é suspeito de atividades ilícitas que incluem tráfico sexual, agressão e associação criminosa.

O Verifica traduziu o vídeo original e o colocou ao lado do falso. Assista:

Atualmente, o perfil do Instagram de Ye mostra apenas duas publicações. Em nenhuma delas, o artista comenta a prisão de Diddy, ocorrida em 16 de setembro, ou relata ter recebido ligação de Bieber. Também não há registro na imprensa profissional de que os dois artistas tenham comentado o assunto.

Conteúdos do Instagram de Ye mostram que ele não postou conteúdos sobre a prisão de Diddy Foto: Reprodução/Instagram

Os promotores alegam que Diddy abusou de mulheres e as forçou a participar de festas sexuais regadas a drogas por meio de ameaças e violência. Uma mulher chamada Thalia Graves acusa o produtor de tê-la drogado e estuprado em 2001.

Recentemente, o Verifica desmentiu um vídeo com dublagem inventada e mostrou que é falso que Travis Scott tenha reclamado do inglês dos brasileiros.

Como lidar com postagens do tipo: casos sensíveis, como o da acusação criminal contra Diddy, exigem cautela ao serem disseminados, porque envolvem denúncias graves. Antes de compartilhar um conteúdo sobre o tema, confira se há notícias sobre o assunto. Um dos caminhos é fazer uma busca no Google. Se o que você viu estiver circulando somente nas redes sociais, desconfie da veracidade.