Suposto laudo apresentado por Marçal contra Boulos tem indícios de falsificação

Saiba mais: Marçal publicou na noite desta sexta, 4, o documento que alega ser um laudo que aponta suposto uso de cocaína por Boulos. O candidato do PSOL rechaçou a veracidade do laudo, divulgou imagens de redes sociais da data apontada no receituário e afirmou que pedirá a prisão de Marçal e do dono da clínica que aparece na imagem.