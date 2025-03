É falso que site mostre lista de brasileiros ‘bloqueados’ no Pix

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. A postagem faz referência à determinação do Banco Central de excluir chaves Pix de pessoas e empresas que estão em situação irregular na Receita Federal. O site direcionado, no entanto, não é legítimo. Para consultar a situação do CPF, o usuário deve acessar a página oficial da Receita Federal (aqui).

Leitores solicitaram checagem deste conteúdo por meio do WhatsApp do Estadão Verifica, pelo número (11) 97683-7490.