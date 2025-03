Postagem distorce dados de pesquisa sobre confiança em veículos de imprensa brasileiros

O que estão compartilhando: que a pesquisa Digital News Report 2024, feita pela Universidade de Oxford e o Instituto Reuters, mostra que a Rede Globo tem o jornalismo menos confiável do Brasil. A Veja aparece em segundo lugar, a Folha de S. Paulo na terceira colocação e o Uol é o quarto no suposto ranking.

PUBLICIDADE O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O post distorce dados de uma pesquisa de opinião pública sobre a confiança nas notícias de 15 marcas brasileiras. O Digital News Report 2024 alerta que o ranking não deve ser tratado como uma lista das marcas mais ou menos confiáveis , pois não é abrangente. A postagem omite que a confiança dos entrevistados é maior que a desconfiança em relação a todos os veículos citados. Além disso, o UOL é citado no post como o quarto veículo “menos confiável”, mas ele não está entre os quatro com maior índice de desaprovação da pesquisa. O site aparece na sexta posição, ao lado de outros três veículos que tiveram a mesma porcentagem no quesito.

A reportagem tentou contato com o autor do post, mas não teve resposta.

O post distorce dados de uma pesquisa de opinião pública sobre a confiança nas notícias feita com 15 marcas brasileiras

Saiba mais: o Digital News Report 2024 é um relatório elaborado pelo Instituto Reuters e pela Universidade de Oxford que identifica padrões sobre o consumo de notícias online globalmente. O documento utiliza como base uma pesquisa com mais de 95 mil pessoas em 47 países, que representam metade da população mundial.

O relatório analisa a crescente importância das plataformas no consumo e produção de notícias, incluindo mídias sociais como TikTok, Instagram e YouTube. Explora, entre outras características, as atitudes do público em relação ao uso de Inteligência Artificial (IA) em notícias, o papel dos criadores e influenciadores e o quanto as pessoas pagam por notícias.

Níveis de confiança em veículos brasileiros são maiores que os de desconfiança

Em relação ao cenário de consumo de mídia no Brasil , o relatório aponta que a confiança geral nas notícias permaneceu inalterada (43%) em relação ao levantamento de 2023, após reduções significativas nos dois anos anteriores (2021 e 2022). O Brasil é o primeiro colocado, em termos de confiança, entre seis países latino-americanos pesquisados.

A listagem dos veículos menos confiáveis para o público diverge do ranking apresentado na postagem aqui checada. O Uol, por exemplo, aparece na quarta posição no post, mas no ranking do relatório o veículo é o sexto e tem porcentagens igual a outros três veículos: Yahoo! News, Rede TV e Metrópoles. Em relação aos quatro, 24% dos entrevistados afirmaram considerá-los não confiáveis.

A Globo, de fato, aparece na primeira colocação, mas o post omite que a porcentagem de pessoas que confiam no veículo (55%) é maior que aquelas que não confiam (29%). O mesmo acontece com todas as marcas elencadas na pesquisa.

Dentre os veículos citados no post, a Veja, por exemplo, tem 50% de confiabilidade dentre os entrevistados, contra 28% de desconfiança. Em relação à Folha de S. Paulo, 54% dos entrevistados confiam no jornal, enquanto 27% não confiam. Já o UOL tem 56% da confiança pública, contra 24% de falta dela.

O gráfico que consta no relatório sobre a pesquisa de opinião pública no Brasil está organizado em ordem alfabética. O Verifica o reorganizou de forma que possa ser consultado por ordem alfabética e também por ordem de mais e menos confiáveis, segundo a pesquisa:

Aos entrevistados foi questionado qual o grau de confiança atribuído às notícias das marcas. A resposta deveria usar uma escala, onde 0 corresponde a “nada confiável” e 10 a “totalmente confiável”. Valores de 6 a 10 foram codificados como “confiável”; 5 foi codificado como “nem um nem outro”; e de 0 a 4 como “não confia”. Foram excluídos os entrevistados que não tinham ouvido falar de cada marca.

O primeiro conjunto inclui TV, rádio e materiais impressos. De 16 veículos rankeados, a TV Globo (Jornal Nacional) é a primeira colocada, ou seja, entre os entrevistados, o programa de notícias da emissora é o mais consumido no País. A Veja é a 13ª e a Folha de S. Paulo é a 12ª.

Em relação aos veículos que estão na internet, a Globo News (G1) é a mais acessada. O UOL aparece na segunda colocação e a Folha de S. Paulo é a 11ª.

O documento informa que, embora a televisão continue a receber a maior parte do dinheiro da publicidade, a sua utilização como fonte de notícias diminuiu acentuadamente desde 2015. A imprensa escrita, por sua vez, registrou uma queda mais acentuada, mas estabilizou nos últimos anos.