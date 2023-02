Vídeo resgata reportagem antiga sobre lockdown na Bahia como se fosse atual

É de 2021 uma reportagem do telejornal SBT News que fala sobre o fechamento do comércio não essencial na Bahia. O vídeo antigo foi resgatado nas redes e recebeu uma legenda que alega ser de “19/02/2023″, enganando os usuários. Esse conteúdo foi compartilhado ao menos 2,2 mil vezes.

Procurando por notícias sobre o assunto é possível ver que nenhuma medida de lockdown foi decretada na Bahia recentemente. Ao utilizar as palavras-chave “lockdown Bahia”, o vídeo da reportagem do SBT News é o primeiro que aparece no YouTube. O vídeo é de 26 de fevereiro de 2021.

Naquele final de semana, um decreto estadual determinou que todo o comércio não essencial ficaria fechado. O delivery de alimentos foi permitido até a meia-noite. Também entrou em vigor, para o período de sexta-feira até segunda-feira, uma proibição de circulação noturna de pessoas nas ruas. As medidas foram implantadas para frear a contaminação pelo coronavírus.

Com a legenda enganosa, usuários do Facebook acreditaram se tratar de uma notícia atual. “E no carnaval? Não tinha corona?”, questionou um homem.

