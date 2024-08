Post usa foto antiga para dizer que Lula e Haddad provocaram fechamento de empresas no Brasil

O que estão compartilhando: que milhares de empresas têm fechado no Brasil com Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Haddad na Presidência e no Ministério da Fazenda – prova disso é a quantidade de placas de “aluga-se” em prédios onde funcionavam lojas.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Empresas abrem e fecham diariamente no Brasil, mas o post usa uma fotografia antiga, de 2015, como se mostrasse um cenário atual. Naquele ano, houve saldo negativo de abertura de empresas no País. Porém, desde então o saldo tem se mantido positivo. A imagem usada na postagem foi feita em julho de 2015 em Recife (PE), quando o Grupo Esplanada, de lojas de departamento, decidiu fechar as duas unidades que tinha na capital pernambucana. Apesar de fechar as lojas em Recife, o grupo disse que estudava em que cidades abriria novas unidades. O fechamento foi motivado, segundo a imprensa local, pelos altos custos de manutenção das lojas na cidade e pela concorrência dos produtos asiáticos.

Card lojas Aluga-se Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: O post investigado foi publicado no Instagram e também circula em mensagens no WhatsApp. Em tom irônico, a publicação usa a foto de uma faixa de “aluga-se” sendo colocada sobre a fachada de uma loja e afirma que, em uma “vertiginosa expansão”, as “lojas do Grupo ALUGA-SE estão abrindo milhares de filiais pelo Brasil”. Em seguida, parabeniza Lula, o PT e o ministro Fernando Haddad pelo feito.

Foto é de 2015 e mostra fechamento de rede local de lojas de departamento

A imagem utilizada no post viral foi feita em julho de 2015 em Pernambuco. O autor é o fotógrafo Ricardo B. Labastier e ela foi publicada no site do Jornal do Commercio, de Recife, no dia 14 de julho daquele ano. Na ocasião, o jornal publicou uma reportagem sobre o fechamento das duas lojas do Grupo Esplanada que ficavam no Centro de Recife. Segundo a reportagem, o grupo disse que o fechamento tratava-se de uma “questão estratégica da empresa frente ao mercado atual”.

Em 2015, o Jornal do Commercio, em Recife, publicou imagem sobre fechamento das duas lojas do Grupo Esplanada na capital de Pernambuco. Foto: Reprodução/JC Online Foto: Reprodução/JC Online

O jornal Diário de Pernambuco também publicou sobre o fechamento e disse que o grupo, originário do Ceará, havia decidido se retirar de Recife por conta dos altos custos de manutenção das lojas na cidade e por conta da concorrência com os produtos asiáticos. O setor de marketing da empresa disse se tratar de um reposicionamento de mercado, com tendência para redirecionamento para o interior, sobretudo do Ceará. Menos de um mês antes, uma loja tinha sido inaugurada em Crateús (CE).

Saldo de empresas têm sido positivo no governo Lula

Ao final de 2015, o saldo de empresas, ou seja, o resultado entre o total de empresas abertas e fechadas, foi negativo. Segundo o Mapa de Empresas, mantido pelo governo federal a partir da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), foram abertas 661.506 empresas em 2015. Ao longo do mesmo ano, 1.109.931 empresas fecharam. Ou seja, o saldo negativo foi de 448.425 empresas. Os números não incluem Microempreendedores Individuais (MEI). Na época, Dilma Rousseff (PT) era a presidente do Brasil, e o ministro da Fazenda era Joaquim Levy.

O saldo tem sido positivo desde então. No ano passado, excluindo-se MEIs, foram abertas 1.020.506 empresas no Brasil. Outras 542.706 fecharam no País no mesmo período, resultando num saldo positivo de 477.800 empresas. Em 2024, com dados até junho, são 650.554 empresas abertas no Brasil, contra 381.163 fechadas no mesmo período. Ou seja, o saldo positivo é de 269.391 empresas até agora. Os números também não contabilizam MEIs.