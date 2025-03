Encontro de Barroso e Paes na Sapucaí foi em 2024; ministro não julga ação contra prefeito do Rio

O que estão compartilhando: vídeo mostra o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, na Sapucaí. A legenda do vídeo diz que o ministro vai julgar um processo contra o prefeito.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo foi gravado no carnaval do ano passado. Barroso não é relator de nenhum processo contra Paes. O prefeito consta como investigado em um inquérito aberto a partir de delações premiadas da Odebrecht, que tem como relator André Mendonça e está sob responsabilidade da Primeira Turma do Supremo. Vale dizer que Barroso não participa de turmas enquanto durar sua presidência, que termina este ano.

Conteúdos no disseminados nas redes têm o intuito de questionar a integridade do STF. Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: Leitores também pediram a checagem desse conteúdo pelo WhatsApp (11) 97683-7490. O inquérito no qual Paes é investigado é de responsabilidade da Primeira Turma do STF. As turmas reúnem cinco ministros cada, e julgam casos menores, que não vão a plenário, onde votam os onze ministros. Para mudar um processo de julgamento de uma turma para o plenário é preciso apresentar um recurso.

Publicidade

O advogado e professor de Direito Constitucional Felippe Mendonça explicou ao Verifica que na função de presidente, Barroso pode julgar processos no plenário. Mas, como dito anteriormente, esse não é o caso do processo que envolve o prefeito do Rio.

Em 2018, Barroso chegou a ser relator de um inquérito envolvendo Paes, na área de crimes eleitorais. Mas a denúncia contra o prefeito foi rejeitada e o caso teve trânsito julgado, ou seja, uma decisão definitiva sem possibilidade de recurso.

Vídeo foi gravado no carnaval de 2024

O portal Metrópoles publicou o vídeo no ano passado, quando Barroso assistiu aos desfiles das escolas de samba do Rio. As imagens mostram o ministro e o prefeito conversando casualmente.

O professor de Direito Felippe Mendonça explica que não há restrições a ministros cumprimentarem investigados pelo STF.

Publicidade

“A questão de ministros se encontrarem com políticos, com réus, isso em si não tem nenhum problema. Cumprimentar é civilidade, não gera nenhum imprescindível, não impede que um julgue o outro”, explicou Felippe.

Ao Metrópoles, interlocutores de Barroso disseram, na época do fato, que o “fato de encontrar alguém e cumprimentar educadamente não é ter uma relação”.