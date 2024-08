Declaração de Lula sobre desastre aéreo não tem relação com queda de modelo da Voepass

O que estão compartilhando: vídeo com declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em que ele diz: “Ainda bem que a Boeing teve um desastre”. Na tela é inserida a frase “Lula vibra com desastre aéreo”. Algumas postagens fazem referência ao acidente com o avião da Voepass Linhas Aéreas, no dia 9, no interior de São Paulo, que deixou 62 mortos. “Ainda bem 62 mortes???? Sério?”, escreve um perfil no Facebook.

O Estadão Verifica apurou e concluiu que: está fora de contexto. A declaração de Lula foi feita em 20 de maio e faz menção à desistência de compra de um segmento da Embraer pela Boeing, em 2020, após a empresa norte-americana ter registrado duas quedas de aeronaves em 2018 e 2019, dando início à maior crise de sua história. Não há relação entre a fala do presidente e a queda do avião da Voepass.

Captura de tela da postagem verificada Foto: Reprodução/Facebook

PUBLICIDADE Saiba mais: a declaração de Lula foi feita no dia 20 de maio, em discurso durante reunião com representantes da indústria siderúrgica no Palácio do Planalto. Na ocasião, Lula dizia aos empresários que o Brasil vai voltar a crescer e, junto, a indústria do aço. Para isso, acrescenta, “é preciso fazer crescer a indústria automobilística, é preciso fazer crescer a indústria da construção civil, é preciso voltar a crescer a indústria naval... a Embraer vender mais avião”. Em seguida, é feita a declaração que vem circulando sem contexto nos últimos dias: “Outro dia, a Embraer era uma empresa quase quebrada, foi vendida para a Boeing. Ainda bem que a Boeing teve um desastre e não quis mais a Infraero (Embraer). Ela agora voltou a ser coqueluche no mundo da aviação”, disse Lula na ocasião.

A empresa norte-americana Boeing anunciou, em 2020, que encerrou as negociações para comprar a divisão de aviação comercial da brasileira Embraer. A decisão foi divulgada em meio à maior crise da companhia estrangeira, provocada pela queda de dois aviões do seu principal modelo 737 MAX: em 2018, na Indonésia, e em 2019, na Etiópia. Os acidentes causaram a morte de 346 pessoas.

Já o acidente com o avião com o avião da Voepass Linhas Aéreas ocorreu no último dia 9, mais de dois meses após a declaração de Lula sobre o desastre com os modelos da Boeing. A aeronave da Voepass caiu na cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo, causando a morte de 62 pessoas. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Lula estava em Itajaí (SC) para o lançamento de uma fragata quando soube do acidente, e interrompeu a agenda para pedir um minuto de silêncio em homenagem às vítimas. “Eu tenho que ser portador de uma notícia muito ruim. Eu queria que todos se colocassem de pé para que a gente fizesse um minuto de silêncio porque acaba de cair um avião na cidade de Vinhedo, em São Paulo, com 58 passageiros e quatro tripulantes, e parece que todos morreram”, disse Lula.