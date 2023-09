Vídeo tem velocidade reduzida para acusar Lula de estar sob efeito de álcool em hotel no Recife

Conteúdo investigado: Postagens exibem um vídeo de Lula sendo abraçado por uma mulher não identificada. Na situação, ele estava acompanhado da primeira-dama, Janja, e da equipe de segurança. A legenda da publicação afirma que o presidente estava “completamente embriagado” e que ele “beija uma mulher na frente de todos”, inclusive de Janja.

Onde foi publicado: Instagram, Facebook, Kwai, X (antigo Twitter) e TikTok.

É falso que Lula tenha tentado beijar mulher na frente de Janja Foto: Arte/Estadão

Conclusão do Comprova: É falsa a afirmação de que o presidente Lula estivesse “completamente embriagado” e que tenha agarrado uma mulher, diferentemente do que alegam publicações em diferentes plataformas. Os vídeos usados foram manipulados, sendo utilizados com a velocidade reduzida para simular que o presidente estivesse com os movimentos lentos e que isso fosse resultado de uma embriaguez.

Nas imagens, analisadas na versão sem edição, é possível ver o presidente e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, na recepção do hotel Atlante Plaza, em Recife, Pernambuco, quando uma apoiadora se aproxima. A mulher, inicialmente, estende a mão para cumprimentar o presidente, mas consegue se aproximar e abraçá-lo.

O presidente, então, sinaliza ao segurança, que tenta retirar a mulher, para esperar. A interação dura cerca de 15 segundos, até que a primeira-dama e um segurança conseguem afastar a mulher. A pessoa que grava o vídeo também se aproxima do presidente e eles falam “fica com Deus” um ao outro.

Aos 8 segundos do vídeo sem edição, a mulher parece dar um beijo no rosto de Lula, mas é possível ver que, durante a interação, o presidente vira o rosto. Mais para frente, aos 14 segundos, a moça parece falar algo no ouvido de Lula, que escuta com a cabeça inclinada para a esquerda. Novamente, aos 18 segundos, a mulher parece beijar a bochecha de Lula. Não há, no entanto, nenhuma iniciativa do chefe de Estado para “agarrar” ou beijar a apoiadora.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. Até o dia 19 de setembro, as postagens no Instagram acumulavam mais de 1 milhão de visualizações. Uma delas foi sinalizada como informação falsa e, ao abrir o post, o usuário é informado que houve uma verificação que comprovou a inveracidade do vídeo. No TikTok, as publicações manipuladas tinham mais de 30 mil curtidas. No X, o mesmo vídeo foi republicado diversas vezes, com mais de 17 mil visualizações e 6 mil comentários.

Como verificamos: Primeiramente, o Comprova tentou descobrir quando e onde o vídeo foi gravado. Buscando em redes sociais, encontrou uma postagem no Instagram da primeira-dama com as mesmas vestimentas do vídeo analisado. Em seguida, entrou em contato com a Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência para uma explicação do ocorrido, bem como uma confirmação da data e do local da gravação.

Além disso, também buscou o vídeo original e encontrou uma postagem no X que repostou a gravação sem manipulação, com a velocidade normal e sem elementos visuais, como legendas e ‘emojis’, que impossibilitassem de visualizar a gravação na íntegra. Por fim, entrou em contato com o autor da publicação para saber o contexto da gravação.

Lula estava em hotel de Recife

No dia 6 de junho, Lula e Janja estiveram em Goiana, cerca de 65 km ao norte da capital, Recife, para visitar as instalações do Polo Automotivo Stellantis de Goiana. No local, o chefe do Executivo participou do lançamento simbólico do quinto modelo da picape Rampage, ao lado do presidente da Stellantis na América do Sul, Antonio Filosa. A visita consta na agenda oficial do presidente.

No vídeo aqui analisado, é possível identificar que as roupas utilizadas por Lula e Janja são as mesmas do evento no polo automotivo, que foi registrado nas redes sociais da primeira-dama. O ambiente, que fica visível na gravação, também apresenta semelhanças com as imagens da recepção do hotel Atlante Plaza, presentes no Google Travel.

Ao Comprova, a Secom confirmou que o vídeo foi gravado no Atlante Plaza, em 6 de junho. A secretaria também negou que o presidente Lula estivesse “agarrando” alguém, como alegam as postagens compartilhadas nas redes sociais. “Uma apoiadora abraçou o presidente, no hotel Atlante Plaza, em Recife, no dia 06/06, e como ela se estendeu no abraço, a segurança conversou com ela”, explicou, em nota.

Gravação foi desacelerada

No dia 7 de junho, um usuário do X repostou o vídeo original, sem legendas por cima e sem indícios de manipulação. Na gravação, é possível identificar que outras postagens desinformativas desaceleraram a velocidade do vídeo para afirmar que Lula estava bêbado.

No vídeo original, fica nítido que Lula apenas abraçou a mulher – e não a beijou ou a “agarrou”, como alegam as postagens. É possível ver que a mulher de laranja contorna os seguranças para cumprimentar o presidente. Inicialmente, Lula apenas a cumprimenta com a mão, mas, logo em seguida, a mulher o abraça. Em nenhum momento do vídeo, Lula “agarra” a mulher. Inclusive, a equipe de segurança do presidente tenta intervir em diversos momentos.

O que diz o responsável pela publicação: O Comprova contatou a página que compartilhou o vídeo no Instagram, mas não houve retorno. Na conta, há a divulgação de cadastro no site News Atual, mas, na plataforma, não é disponibilizado e-mail ou telefone para contato. Uma mensagem foi mandada pela seção de “Fale Conosco”, no site, mas não houve resposta até a publicação desse texto.

O que podemos aprender com esta verificação: É comum que produtores de desinformação reproduzam vídeos com baixa qualidade e que não sejam de sua autoria, sem dar créditos ou explicar o contexto. Neste caso, o vídeo passou por edição para ter a velocidade reduzida, tática que pode ser identificada por meio do som da gravação que aparece de forma mecânica e a alteração brusca de velocidade em que as pessoas se movem. Desconfie também de publicações com legendas sobrepostas.

Por que investigamos: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas e eleições no âmbito federal e abre investigações para aquelas publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

