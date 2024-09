Checamos o discurso de Lula na Assembleia-Geral da ONU; veja o resultado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou nesta terça-feira, 24, na Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU). Ele citou dados de conflitos mundiais, meio ambiente e economia. O Estadão Verifica, núcleo de checagem do Estadão, analisou a veracidade das declarações do presidente. Foram consideradas apenas afirmações factuais, como números, datas, comparações de grandeza e outras. Veja abaixo o resultado.

Lula fala na Assembleia-Geral da ONU. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Tratado da pandemia

PUBLICIDADE O que Lula disse: que nem mesmo com a covid-19 fomos capazes de nos unir em torno de um tratado sobre pandemia na Organização Mundial da Saúde (OMS). O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Em maio, o acordo internacional com diretrizes de preparação, prevenção e resposta a pandemias não ficou pronto a tempo de ser assinado na 77ª Assembleia Mundial de Saúde (AMS), realizada em Genebra, na Suíça, por divergências entre os participantes da cúpula. O objetivo do tratado é evitar a repetição de falhas observadas durante a pandemia de covid-19.

Maior número de conflitos

O que Lula disse: que o ano de 2023 ostenta o recorde de maior número de conflitos desde a 2ª Guerra Mundial.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. De acordo com levantamento do Instituto de Investigação da Paz de Oslo (PRIO), o ano de 2023 registrou o maior número de conflitos entre Estados desde 1946, ano seguinte ao término da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). O instituto registrou um número recorde de 59 conflitos registrados no mundo. O número de países que vivenciaram conflitos, no entanto, diminuiu de 39 para 34.

Crescimento de gastos militares

O que Lula disse: que os gastos militares globais cresceram pelo nono ano consecutivo e atingiram 2,4 trilhões de dólares.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é verdadeiro. O total de gastos militares no mundo atingiu US$ 2,4 bilhões em 2023, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (SIPRI, em inglês). As despesas mundiais aumentaram pelo novo ano consecutivo no ano passado e atingiram o maior incremento anual desde 2009. De acordo com os dados, Estados Unidos, Rússia e China lideraram o ranking de gastos militares.

Arsenais nucleares

O que Lula disse: que mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é verdadeiro. De acordo com um levantamento da Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares (ICAN), o gasto com armas nucleares em 2023 foi US$ 91 bilhões.

Ajuda humanitária

O que Lula disse: que, neste ano, o número de pessoas que necessitam de ajuda humanitária no mundo chegará a 300 milhões.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é verdadeiro. Essa estimativa foi divulgada por representantes da ONU no final de 2023.

Ano mais quente

O que Lula disse: que 2024 caminha para ser o ano mais quente da história humana. O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Conforme o observatório europeu Copernicus, as temperaturas médias globais em junho, julho e agosto foram as mais altas já medidas, ultrapassando o recorde de 2023. A chefe-adjunta do serviço de Alterações Climáticas Copernicus afirmou que “essa série de registros aumenta a probabilidade de 2024 ser o ano mais quente já registrado”. Em nível global, agosto vai igualar o recorde de temperatura para o mesmo mês estabelecido em 2023 – ou seja, 1,51°C acima da média do clima pré-industrial (1850-1900). O ano de 2023 terminou com registro de 1,48°C acima do pré-industrial. Essas temperaturas médias não têm precedentes há pelo menos 120 mil anos, de acordo com dados da paleoclimatologia.

Enchente no Rio Grande do Sul

O que Lula disse: que no sul do Brasil tivemos a maior enchente desde 1941.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é verdadeiro. As chuvas de maio de 2024 no Rio Grande do Sul provocaram as maiores enchentes da história do Estado desde a década de 1940. O grande volume de água atingiu 478 municípios e mais de 2,3 milhões de pessoas. A tragédia climática deixou 183 mortos, segundo a Defesa Civil. Em 5 de maio, a capital gaúcha registrou o nível de 5,35 metros no Guaíba. Antes disso, o recorde era de 1941, quando o nível do lago foi de 4,75 metros.

Incêndios florestais

O que Lula disse: que incêndios florestais devoraram 5 milhões de hectares no Brasil apenas no mês de agosto.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Desde janeiro, foram destruídos quase 11,4 milhões de hectares segundo dados do Monitor do Fogo, do MapBiomas, que reúne ONGs, universidades e empresas de tecnologia. Só em agosto foram 5,65 milhões de hectares destruídos.

Desmatamento na Amazônia O que Lula disse: que o Brasil reduziu o desmatamento na Amazônia em 50% no último ano O Estadão Verifica investigou e concluiu que: falta contexto. De fato, conforme o sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o desmatamento na Amazônia caiu 50% em 2023 em comparação com 2022. No entanto, o presidente não disse que o desmatamento do Cerrado, o segundo maior bioma brasileiro, aumentou em 2023. O Relatório Anual do Desmatamento, lançado pelo MapBiomas em maio deste ano, indicou que o Cerrado teve um aumento de 68% na devastação em 2023, em relação ao ano anterior. Eletricidade renovável O que Lula disse: que 90% da nossa eletricidade provém de fontes renováveis. O Estadão Verifica checou e concluiu que: é verdadeiro. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou em março de 2023 que mais de 90% da energia foi produzida a partir de fontes como hidráulica, eólica, biomassa e solar.

Biocombustíveis

O que Lula disse: que o Brasil optou pelos biocombustíveis há 50 anos.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. O etanol foi desenvolvido com apoio do governo nos anos 70, há 50 anos, como resposta à crise do petróleo. Antes disso, desde a década de 1930, já havia orientação do governo para mesclar álcool à gasolina importada, porém o porcentual da mistura variava. Após a disparada nos preços do petróleo em 1973, foi criado o Programa Nacional do Álcool (Proálcool) para incentivar a substituição da gasolina pelo etanol.

Apesar do incentivo, esse não é o principal combustível utilizado no Brasil atualmente. Conforme a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em 2023, as vendas anuais de gasolina somaram 46,0 milhões de m³ no Brasil. Em relação ao etanol, foram 16,0 milhões de m³ vendidos. Foram comercializados, ainda, 5,3 milhões de m³ de diesel.

Crescimento da América Latina

O que Lula disse: que o crescimento médio da América Latina foi de apenas 0,9% desde 2014. A taxa é metade da verificado na década perdida de 1980.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é verdadeiro. O relatório anual da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) indica que, no período de 2015 a 2024, os países da região apresentaram um baixo crescimento econômico, com uma taxa média de 0,9%. A taxa foi inferior aos 2% registrados na “década perdida” em 1980 – expressão usada em referência à crise financeira que atingiu nações latino-americanas naquele período.

Empréstimo a países africanos

O que Lula disse: que países da África tomam empréstimos a taxas 8 vezes maiores que a Alemanha e 4 vezes maiores que os EUA.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é verdadeiro. O relatório Um Mundo de Dívida 2024, publicado pela Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, mostrou que os custos dos empréstimos em países em desenvolvimento são de 2 a 4 vezes maiores que os Estados Unidos e 6 a 12 vezes superiores aos da Alemanha. Em relação às nações africanas, as taxas podem ser até 9,8 vezes mais altas do que países desenvolvidos.

O número dito por Lula foi citado pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, em julho de 2023. Ele disse que, em média, os empréstimos são quatro vezes mais caros para os países africanos do que para os EUA e oito vezes maiores do que para as economias europeias mais ricas.

Fome no mundo

O que Lula disse: que o número de pessoas passando fome no planeta aumentou 152 milhões desde 2019. Isso significa que 9% da população mundial está subnutrida.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é verdadeiro. O relatório de 2024 da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO, em inglês) mostra que havia entre 713 e 757 milhões de pessoas subnutridas em 2023. Os números representam cerca de 8,9 a 9,4% da população global. Considerando a estimativa média (733 milhões), aproximadamente 152 milhões a mais de indivíduos podem ter enfrentado a fome no ano passado em comparação com 2019.

Cinco mais ricos do mundo

O que Lula disse: que a fortuna dos cinco principais bilionários mais que dobrou desde o início desta década, ao passo que 60% da humanidade ficou mais pobre.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é verdadeiro. De acordo com estudo da ONG Oxfam publicado no início do ano, os cinco homens mais ricos do mundo dobraram seus patrimônios desde 2020. Por outro lado, 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres.

Emendas à Carta da ONU

O que Lula disse: que a Carta das Nações Unidas nunca passou por uma reforma abrangente. Apenas quatro emendas foram aprovadas, todas entre 1965 e 1973.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é verdadeiro. A Carta da ONU, o tratado que estabeleceu a criação das Nações Unidas, foi assinada em 1945, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Desde então, apenas os artigos 23, 27, 61 e 109 foram emendados – o 61 foi ajustado duas vezes. As mudanças entraram em vigor em 1965, 1968 e 1973.

Países-membros

O que Lula disse: que, na fundação da ONU, eram 51 países, e hoje são 193. “Várias nações, principalmente no continente africano, estavam sob domínio colonial e não tiveram voz sobre seus objetivos e funcionamento”, acrescentou.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é verdadeiro. A Carta da ONU foi assinada por 50 países em 1945, em São Francisco, nos Estados Unidos. A Polônia assinou o tratado mais tarde, mas também é considerado um Estado-membro fundador. Hoje, há 193 países-membros, e de fato muitos foram adicionados após ganharem independência. Exemplos africanos incluem o Quênia (colonizado pelo Reino Unido, ingressou na ONU em 1963) e a Argélia (colonizada pela França, ingressou na ONU em 1962).

Secretário-geral da ONU

O que Lula disse: que o cargo de secretário-geral jamais foi ocupado por uma mulher.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é verdadeiro. A ONU teve 9 secretários-gerais desde sua fundação – todos homens. O atual ocupante do posto é o português António Guterres.