Postagem tira de contexto fala de Lula sobre ‘Brasil destruído’ em 2023

Um trecho de uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) circula sem contexto no Facebook. No vídeo, o petista diz que “o Brasil de 2023 será um Brasil muito, muito, muito mais destruído do que o Brasil de 2003″. Nos comentários da publicação, usuários dizem entender que o presidente estaria dizendo que seu governo destruiria o País. O que não fica claro na postagem é que Lula falava no início de 2022 sobre como estaria o País caso assumisse a Presidência no ano seguinte.

O trecho foi retirado de uma entrevista de Lula a blogueiros independentes em 19 de janeiro de 2022. O vídeo completo foi publicado no canal do PT no YouTube. Na fala em questão, o líder petista responde a uma pergunta de Eduardo Magalhães, do blog da Cidadania, sobre como conciliar setores da esquerda que não aceitavam a nome de Geraldo Alckmin (PSB) como candidato a vice-presidente.

Postagem tira de contexto fala de Lula sobre Brasil destruído Foto: Reprodução

Lula responde que já tinha o apoio de PSB e PSOL e afirma que os militantes do PT respeitariam a decisão partidária. Em seguida, ele começa a comentar sobre a importância de derrotar o então presidente Jair Bolsonaro (PL), que se candidataria à reeleição. A fala começa com 1 hora e 42 minutos de entrevista.

“Precisamos compreender o que é que nós estamos enfrentando. Eu queria te dizer, Eduardo, que o Brasil de 2023 será um Brasil muito, muito, muito mais destruído do o Brasil de 2003. E vai precisar de muito mais conversa, de muito mais paciência e muito mais habilidade para você reconstruir esse País. Se fosse fácil reconstruir no grito, tava resolvido. Eu vou chamar o povo para rua, vamos fazer... Você sabe que não acontece, não acontece. O que você precisa é ter inteligência política, de você construir as pessoas que podem querer remar junto com você, para fazer a travessia oceânica, que não é pequena”.

Não foi a primeira vez em que Lula comparou 2003 -- o ano em que assumiu a Presidência no primeiro mandato -- com 2023. No final de 2021, em um jantar com o grupo Prerrogativas, o então pré-candidato disse que “o Brasil que eu vou pegar em 2023 é muito pior que eu peguei em 2003″.