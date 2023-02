Post imita visual de portal para espalhar boato sobre Lula e conta de luz

Não há registro de que Lula tenha dito que “aumento na conta de luz não fará diferença” porque “brasileiro tem que estar na rua trabalhando”. Uma imagem que circula nas redes sociais com essa alegação imita a identidade visual do G1, mas essa notícia não foi publicada pelo portal. Os erros ortográficos denunciam que se trata de um conteúdo inventado.

Postagem inventa declaração de Lula sobre conta de luz. Foto: Reprodução

O Estadão Verifica fez uma busca no site pelas palavras-chave “Lula conta de luz” e não encontrou a suposta matéria. A peça desinformativa também tem erros ortográficos, como a falta de aspas para indicar o que é reprodução literal da fala do presidente. É comum que conteúdos inventados não sigam os padrões jornalísticos.

Outros elementos entregam manipulação. A tarja vermelha onde aparece o nome da editoria de ‘Política’ deveria contar, também, com o logo do portal. O nome do veículo também costuma aparecer ao nome do autor da matéria, como no exemplo abaixo:

Apesar de tentar imitar visual de portal, boato deixa de fora alguns elementos. Foto: G1/Reprodução

A imitação da identidade visual de veículos de imprensa profissionais é uma tática utilizada para espalhar desinformação. Para ter certeza sobre a autenticidade de uma notícia, certifique-se de que está na página oficial do veículo de comunicação. Também é possível procurar pela notícia no site oficial.

Esse conteúdo também foi checado por AFP e UOL Confere.

