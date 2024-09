Postagem edita pronunciamento de Lula para alegar que petista mentiu sobre resultados do governo

O que estão compartilhando: que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mentiu sobre resultados do governo federal em pronunciamento oficial.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Uma postagem viral no Instagram tira de contexto falas do presidente Lula em pronunciamento oficial no dia 28 de julho deste ano. O conteúdo suprime declarações do petista e omite dados para alegar que Lula mentiu sobre resultados do governo federal.

Post edita pronunciamento de Lula para alegar que petista mentiu sobre dados econômicos Foto: Reprodução/Instagram

Saiba mais: uma postagem no Instagram usa o pronunciamento oficial de Lula em 28 de julho de 2023 para listar “mentiras” do petista. A publicação alega que o presidente falseou informações sobre geração de empregos, taxa de juros, inflação, crescimento do PIB, políticas de meio ambiente, dentre outras. No entanto, o conteúdo tira de contexto as falas do petista e omite dados. Veja abaixo o pronunciamento na íntegra.

Geração de empregos, salário e renda familiar

O primeiro tema abordado no vídeo enganoso é a geração de empregos. Para contestar a declaração do petista de que a geração de empregos teria aumentado, o vídeo usa como contraponto uma reportagem publicada pelo portal de notícias R7, sob o título "Seguro-desemprego aumenta no 1º bimestre e atinge maior nível em 9 anos". Em sequência, a peça checada cita o aumento do salário e da renda familiar dos brasileiros como a segunda "mentira" de Lula. A referência mostrada na tela é uma reportagem do portal O Antagonista, intitulada "Informalidade bate 39% em 2023; trabalhadores por conta própria são 25,6 milhões".

Mas o vídeo enganoso não mostra que, na verdade, Lula não se referia ao mandato atual quando falou sobre empregos, salário e renda familiar, mas sim ao final do seu segundo governo. O vídeo foi editado para suprimir frases que antecedem a declaração mostrada na gravação. Na íntegra, o presidente diz:

“Quando terminei o segundo mandato, há 14 anos, a economia crescia 7,5%. A geração de empregos, o salário e a renda das famílias aumentavam e a inflação caía”.

Lula fez referência ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2010. Naquele ano, o crescimento de 7,5% do PIB, maior alta desde 1986, colocou o País em terceiro lugar entre os que mais cresceram em 2010.

A geração de emprego formal em 2010 bateu recorde, somando 2,52 milhões. À época, o Censo Demográfico 2010 indicou uma média nacional de rendimento domiciliar per capita de R$ 668. Apesar disso, 25% das pessoas tinham rendimento médio nominal mensal domiciliar per capita de até R$ 188 e metade da população recebia até R$ 375, valor inferior ao salário mínimo em 2010 (R$ 510). A inflação, por outro lado, fechou o ano com uma taxa acumulada de 5,91%, maior nível para este indicador desde 2004, quando o índice subiu 7,6%.

Sobre esse tema, vale ressaltar que, no mandato atual de Lula, a taxa de desocupação diminuiu. O desemprego caiu para 6,8% no trimestre de maio a julho de 2024, a menor taxa para um trimestre encerrado em julho na série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do IBGE, iniciada em 2012. A taxa de informalidade registrada foi de 38,7%.

Taxa de juros e inflação

O vídeo enganoso alega que Lula mentiu ao dizer que a gestão anterior deixou “a maior taxa de juros do planeta” e que durante o governo passado “a inflação disparou e atingiu 8,25%″. A referência usada para contestar a fala do petista é uma reportagem do portal UOL, cujo título é “Brasil tem a segunda maior taxa de juros e 15ª inflação mais alta do mundo”.

Veja abaixo a fala completa. "De lá para cá assistimos a uma enorme destruição do nosso país. Programas importantes para o povo, como a Farmácia Popular e o Minha Casa Minha Vida, foram abandonados. Cortaram os recursos da Educação, do SUS e do Meio Ambiente. Espalharam armas ao invés de empregos. Trouxeram a fome de volta. Deixaram a maior taxa de juros do planeta. A inflação disparou e atingiu 8,25%. O Brasil era um país em ruínas. Diziam defender a família, mas deixaram milhões de famílias endividadas, empobrecidas e desprotegidas. Mas é sobre reconstrução e futuro que eu quero falar". Durante o governo anterior, o Brasil de fato liderou o ranking de juros reais. De acordo com o E-Investidor, o País foi listado com a maior taxa de juro real do mundo em dezembro de 2022, segundo levantamento feito pela Infinity Asset Management, que incluiu 156 países. À época, com a Selic a 13,75% ao ano, os juros reais no Brasil eram de 8,16%.

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) alcançou valor aproximado ao dito por Lula. O resultado foi de 8,35% em junho de 2021, no acumulado de 12 meses.

Atualmente, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) manteve os juros em 10,5%, o que faz com que o Brasil ocupe a segunda colocação de maior juro real entre 40 nações, com taxa em torno de 6,79% ao ano. O IPCA acumulado de 12 meses em julho deste ano é de 4,50%.

Rombo bilionário

A publicação enganosa alega que Lula mentiu ao dizer que a gestão anterior deixou um “rombo bilionário”. Como contraponto, mostra uma notícia da Gazeta do Povo, a qual informa que Bolsonaro fechou contas do governo com superávit de R$ 54 bilhões – o que é fato.

Lula, no entanto, “herdou” uma conta de R$ 255,2 bilhões do governo Bolsonaro, como mostrou o Estadão em janeiro de 2023. Esse valor, chamado tecnicamente de Restos a Pagar (RAPs), se refere a despesas contratadas e não pagas para 2023.

Crescimento do PIB

Em seu pronunciamento oficial, Lula afirmou que apostavam que o crescimento do PIB “não passaria de 0,8%”, mas que o crescimento foi de “quase 3%” em 2023. A peça checada afirma que a declaração é falsa com base em uma notícia publicada pela Revista Oeste, sob o título “Dívida pública do Brasil atinge 77,8% do PIB em junho, diz Banco Central”.

Embora a reportagem seja verídica, não indica que o crescimento de quase 3% seja falso, como sugere a postagem. De acordo com dados do Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2023, o PIB cresceu 2,9% em relação a 2022, totalizando R$ 10,9 trilhões no ano.

De fato, a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) foi de 77,8% em junho. Em julho, esse número subiu para 78,5%, de acordo com o Banco Central. Em reais, a dívida pública cresceu de R$ 8,691 trilhões em junho para R$ 8,826 trilhões em julho.

Meio ambiente

O conteúdo afirma que Lula mentiu durante o pronunciamento ao dizer que “a proteção do meio ambiente voltou a ser prioridade”. A peça checada argumenta, com base em notícia da CNN Brasil, que o Brasil bateu recorde de queimadas no primeiro semestre de 2024.

A notícia exposta é verdadeira, mas o vídeo suprime a declaração seguinte de Lula sobre redução de desmatamento:

“A proteção do meio ambiente voltou a ser prioridade e reduzimos em 52% o desmatamento na Amazônia”.

O dado está correto. O sistema DETER, que mostra diariamente as alterações na cobertura vegetal para o rápido alerta das equipes responsáveis pela fiscalização, revela que os dados registrados entre os meses de agosto de 2023 a junho de 2024 mostram uma queda de 52,3% no desmatamento na Amazônia em relação ao mesmo período do ano anterior.

No entanto, também é verdade que o Brasil tenha registrado um aumento de queimadas. Como mostrou o Estadão, mais de 43 mil focos de fogo já foram detectados, pior índice desde 2007 no bioma para o período de 1º de janeiro a 20 de agosto, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).