Lula não mentiu sobre data de aniversário; presidente foi registrado em dia diferente do nascimento

O que estão compartilhando: postagem diz “veja como se pega uma mentira”. São exibidos dois vídeos diferentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentando sobre sua data de aniversário. No primeiro trecho, Lula diz que comemora a data em 6 de outubro, enquanto em outra filmagem fala que nasceu no dia 27 do mesmo mês.

O Estadão Verifica checou e concluiu que: é falso porque a postagem não esclarece que Lula nasceu em 27 de outubro de 1945, mas foi registrado pela mãe em uma data diferente, no dia 6 de outubro. O site do presidente explica que a certidão foi feita anos depois do nascimento, quando a família Silva se mudou de Pernambuco para São Paulo, e houve uma confusão no momento do registro.

Lula não mentiu data de aniversário; presidente foi registrado em data diferente do nascimento Foto: Foto

Um vídeo ironiza que Lula teria mentido sobre o dia do aniversário, porque ele aparece em vídeos dizendo duas datas diferentes de comemoração. O conteúdo não esclarece, porém, que o presidente nasceu em um dia, mas foi registrado como tendo nascido em outro. Comentários da postagem dizem que ele "mente até a data do aniversário" e que "está muito velho e não lembra mais". Na verdade, o petista nasceu em Vargem Comprida, na época distrito de Garanhuns (PE), no dia 27 de outubro. Porém, foi registrado por sua mãe, Eurídice Ferreira de Melo, conhecida como dona Lindu, no dia 6 do mesmo mês. O site de Lula explica que o erro nas datas aconteceu por conta de uma confusão no registro.

A certidão de nascimento do presidente foi feita apenas na mudança da sua família para São Paulo, quando ele tinha sete anos. Segundo Frei Chico, irmão mais velho de Lula, a mãe foi a um cartório em Santos com as datas dos filhos anotadas em um papel, porém acabou se atrapalhando com a escrivã no momento de registrá-los. Ele também tem o dia do nascimento errado na certidão.

Apesar de ter o documento com o dia 6 de outubro, Lula comemora o seu aniversário na data original. No segundo ano do terceiro mandato como presidente do Brasil, ele completa 79 anos no próximo mês.

Como lidar com posts do tipo: O vídeo usa dois vídeos recortados para zombar de uma suposta mentira do presidente, mas não esclarece o motivo para as duas datas diferentes de aniversário. Em uma busca rápida no Google, conseguimos encontrar a informação da confusão nos registros de Lula.