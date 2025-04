Vídeo em que Lula diz ‘chama o Samu’ é anterior à internação mais recente de Bolsonaro

O que estão compartilhando: que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva postou um vídeo debochando de Jair Bolsonaro (PL), logo após o adversário político ter sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu). “Gente, chama o Samu”, disse Lula na gravação.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O vídeo é anterior à internação de Bolsonaro, que passou mal na última sexta-feira, 11, no Rio Grande do Norte. O conteúdo de Lula com elogios ao Samu foi publicado em 14 de março deste ano, quase um mês antes do quadro mais recente de obstrução intestinal do ex-presidente.

Vídeo em que Lula diz ‘chama o Samu’ é anterior à internação de Bolsonaro Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: na última sexta-feira, 11, Bolsonaro passou mal com fortes dores abdominais e foi atendido com urgência no Hospital Municipal Aluízio Bezerra, em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Registros do dia mostram o ex-presidente sendo socorrido por uma equipe do Samu. Após o episódio, uma postagem no Instagram compartilhou um vídeo de Lula em que o petista diz “chama o Samu”. A publicação alega que a gravação teria sido publicada para “debochar” de Bolsonaro. No entanto, o conteúdo foi publicado quase um mês antes de o ex-presidente passar mal.

Por meio de uma busca reversa de imagens (aprenda aqui como fazer), o Estadão Verifica constatou que a gravação foi publicada em 14 de março deste ano. “Hoje o Samu, que já salvou a vida de milhares de brasileiros, fica ainda maior. São quase 800 novas ambulâncias que agora seguem para todas as regiões do País”, escreveu Lula nas redes sociais.

Bolsonaro passou por cirurgia no intestino

No sábado, dia 12, Bolsonaro embarcou para Brasília para dar entrada no Hospital DF Star e realizar uma operação no intestino. A cirurgia foi concluída neste domingo, 13, após 12 horas de procedimento.

Conforme informado pelos médicos, a obstrução que fez Bolsonaro passar mal ocorreu por uma “dobra do intestino delgado que dificultava o trânsito intestinal e que foi desfeita durante o procedimento de liberação das aderências”. Foi a sétima cirurgia após a facada sofrida na campanha eleitoral de 2018.

Já nesta segunda-feira, 14, a equipe médica do Hospital DF Star informou que a recuperação de Bolsonaro será longa e não há previsão de alta. O procedimento foi descrito como “complexo, trabalhoso”, enquanto o resultado foi lido como “excelente” e “bastante satisfatório”.

Como lidar com postagens do tipo: é comum que desinformadores tirem imagens e vídeos de contexto para atribuir a eles uma outra conotação. Esse problema pode ser facilmente resolvido por uma busca reversa de imagens. Trata-se de uma ferramenta que ajuda a descobrir se uma determinada mídia já foi compartilhada antes na internet, em quais sites e em qual contexto.