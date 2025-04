Vídeo em que Lula parece falar em inglês sobre compra de Viagra pelas Forças Armadas é falso

O que estão compartilhando: vídeo mostraria o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falando inglês perfeitamente. O conteúdo faz uma comparação com o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo, 6, em que ele fala uma frase em inglês com dificuldade.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O vídeo de Lula foi manipulado por inteligência artificial, conforme análise de uma ferramenta que afirma detectar a tecnologia. A gravação verdadeira é um recorte do debate presidencial de 2022, quando o então candidato petista questionou Bolsonaro sobre a compra de Viagra para as Forças Armadas.

Vídeo em que Lula parece falar em inglês sobre compra de Viagra é falso; conteúdo foi manipulado Foto: Reprodução/Threads

PUBLICIDADE Saiba mais: neste domingo, 6, Bolsonaro e aliados convocaram um ato na Avenida Paulista, que teve como mote o perdão aos envolvidos no 8 de Janeiro. Em inglês, o ex-presidente falou no trio elétrico sobre a condenação de um sorveteiro e um pipoqueiro para defender a anistia. “Eu não falo inglês. Uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo e depois eu faço a tradução para vocês. Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d’État in Brazil. Ou seja, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de estado no Brasil. É uma vergonha condenar mais esses 2 por um crime que não existiu", disse.

Vale dizer que nem o pipoqueiro, nem o sorveteiro mencionados por Bolsonaro foram condenados por golpe de Estado. Bolsonaro se referia a Carlos Antônio Eifler e Otoniel Francisco da Cruz, respectivamente.

Na realidade, o STF formou maioria para condenar Carlos Antônio e Otoniel pelo crime de associação criminosa, com uma pena de um ano de prisão. Eles devem prestar serviços à comunidade e participar de um curso sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”.

Vídeo manipula trecho de debate de 2022

Nas redes sociais, a fala de Bolsonaro foi colocada ao lado de um vídeo que mostraria Lula falando inglês perfeitamente. A postagem alega comparar o “analfabeto” ao “estudado, capitão, paraquedista e imbrochável”.

No conteúdo compartilhado, Lula parece estar falando em inglês sobre a compra de Viagra para as Forças Armadas. O trecho, no entanto, foi manipulado. A gravação original foi extraída do debate presidencial da TV Globo, em outubro de 2022.

Na ocasião, Lula questionou a compra de 35.320 comprimidos do insumo para as Forças Armadas. “Sabe o que você fez a mais e poderia explicar para o povo? Comprou 35 mil caixas de Viagra para dar às Forças Armadas. Explica por quê, se o povo sequer tem fraldão geriátrico para as pessoas mais velhas”, disse.

O trecho foi traduzido para o inglês com inteligência artificial. Registros do debate comprovam que se trata do mesmo momento (veja aqui).

A reportagem submeteu a peça verificada à ferramenta Hiya/InVid, que afirma detectar o uso de inteligência artificial em áudios. A conclusão é que provavelmente foi gerado por IA, com 59% de detecção para clonagem de voz.

Hiya/InVid concluiu que o fragmento de áudio provavelmente foi gerado por IA Foto: Reprodução/InVid

Como lidar com postagens do tipo: apesar de alguns conteúdos gerados por IA parecerem inventados, a tecnologia é capaz de enganar centenas de usuários. No vídeo checado, por exemplo, embora existam evidências nítidas de manipulação, há comentários de usuários parecem ter acreditado no conteúdo.

O Verifica já reuniu dicas sobre como identificar conteúdos gerado por IA e explicações sobre como funciona a tecnologia. Veja aqui.