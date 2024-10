Não, Lula não disse que ‘vai roubar o Brasil até não ter mais dinheiro’

O que estão compartilhando: que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma entrevista ao Jornal Nacional e disse que vai “roubar até o Brasil não ter mais dinheiro”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Lula não disse as palavras que aparecem no conteúdo. A publicação usa inteligência artificial para imitar a voz do presidente, assim como a do apresentador do telejornal, William Bonner. As imagens utilizadas no vídeo tampouco são de uma entrevista ao telejornal Jornal Nacional, da Globo. A cena, na verdade, é de uma entrevista concedida por ele à TV Folha e ao jornal El País, em 2019, quando estava preso na sede da Polícia Federal em Curitiba (PR).

Card Lula JN Falso 2 Foto: Reprodução/TikTok

Saiba mais: O conteúdo investigado circula no TikTok e também foi compartilhado através do WhatsApp. Só no TikTok, a publicação tinha 526 mil visualizações até a publicação desta checagem.

Vídeo imita as vozes de Lula e Bonner

PUBLICIDADE Há indícios de que as vozes de Lula e Bonner foram manipuladas com o uso de inteligência artificial. Elas têm um tom robótico e pouco fluido. Eles não fazem pausas ou as colocam em partes pouco naturais da frase. O áudio não condiz com a movimentação dos lábios do jornalista e do presidente. O conteúdo também apresenta erros de concordância, algo incomum em telejornais. Logo no início do vídeo, a voz que seria de William Bonner diz: “O presidente Lula acaba de fazer uma entrevista para o Brasil. Vejo agora”. O correto seria “veja agora”.

Imagens são de entrevista concedida em 2019

O vídeo checado mostra imagens do presidente Lula e diz que seriam de uma entrevista ao Jornal Nacional. No entanto, elas são de uma entrevista concedida por Lula, em 2019, quando estava preso na sede da Polícia Federal, em Curitiba (PR). Aquela foi a primeira entrevista concedida pelo então ex-presidente desde sua prisão, em 2018.

No trecho usado no vídeo viral, Lula não fala de roubar o Brasil, nem critica as pessoas que não votaram nele. Ele estava respondendo a uma pergunta da jornalista Mônica Bergamo, que questionou o que tinha passado pela cabeça de Lula quando ele foi preso, em 7 de abril de 2018. Ele começou a responder dizendo que ficou claro que o objetivo das prisões anteriores da Operação Lava Jato era chegar até ele. Então, afirma:

“Quando ficou claro que o objetivo central era, efetivamente… tinha muita gente que achava que eu deveria sair do Brasil, tinha muita gente que achava que eu deveria ir para uma embaixada, tinha muita gente que dizia que eu deveria fugir. E eu tomei como decisão, Mônica, que o meu lugar é aqui. Eu tenho tanta obsessão de desmascarar o Moro, desmascarar o Dallagnol e a sua turma, e desmascarar aqueles que me condenaram, sabe, que eu ficarei preso 100 anos, mas eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a farsa montada”, disse.