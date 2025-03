Postagem tira entrevista de Lula de contexto e sugere que presidente prometeu acabar com o Facebook

O que estão compartilhando: trecho de noticiário sobre a resposta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao fim da moderação de conteúdo no Instagram e no Facebook, redes sociais da empresa Meta. A legenda acrescentada ao vídeo afirma: “Lula prometeu acabar com Facebook” e “Lula diz que vai acabar com Facebook”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O presidente não falou em encerrar as atividades da rede social. Lula falou apenas que a decisão da Meta de encerrar a checagem de fatos em suas plataformas era “extremamente grave”. O trecho do Jornal da Record que aparece na postagem foi transmitido no dia 9 de janeiro deste ano e está disponível no site oficial da emissora.

A postagem inventa a acusação contra a rede social. O presidente comentou achar grave que não haja responsabilização para crimes digitais. Foto: Reprodução/Instagram

PUBLICIDADE Saiba mais: No dia 7 de janeiro de 2025, a Meta anunciou o fim de seu programa de checagem de fatos nas redes sociais. O executivo-chefe da Meta, Mark Zuckerberg, disse que o novo protocolo, que começará nos Estados Unidos, dependerá dos usuários para sinalizar informações falsas. A principal mudança é o fim da parceria com organizações independentes de checagem de informação. Dois dias depois, Lula conversou com a imprensa a respeito da decisão da Meta. Ele disse ser “extremamente grave que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade de um cara que comete um crime na imprensa escrita” e que “cada país tenha sua soberania respeitada”.

Confira abaixo a resposta de Lula à imprensa:

A Advocacia-Geral da União (AGU) intimou a Meta a explicar quais medidas adotará para combater crimes como violência de gênero, racismo e homofobia nas suas plataformas. O ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, defendeu a equiparação de responsabilidades entre as big techs e a imprensa tradicional.

O que podemos aprender com essa checagem: a legenda da postagem não condiz com o que é mostrado no trecho do Jornal da Record. Este é um indicativo de que o conteúdo está enganando sobre o verdadeiro contexto da declaração de Lula.