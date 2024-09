‘Truque de Mestre 2′: Postagens usam personagem do filme para satirizar Lula

Feito em parceria com o Projeto Comprova. Clique aqui para saber mais.

Conteúdo investigado: Vídeo em que um homem grava cena do filme "Truque de Mestre 2: O Segundo Ato". Ele diz: "Esse ator, Mark Ruffalo, vai entrar na sala agora para ver as pastas dos maiores ladrões do mundo". Em seguida, pergunta: "Você viu o que apareceu ali?". O autor do vídeo volta o filme e mostra o trecho em que aparecem arquivos com nomes de personagens em etiquetas e, em uma elas, está escrito "Lula ?". Legenda da postagem diz que "Lula já participou de filme norte-americano", referindo-se ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Onde foi publicado: X e YouTube.

Conclusão do Comprova: É falso que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha sido mencionado no filme “Truque de Mestre 2: O Segundo Ato”. O nome que aparece na cena compartilhada nas redes sociais é de uma das personagens, chamada Lula May. O trecho do longa de 2016, dirigido por Jon M. Chu, foi tirado de contexto nas redes sociais para ser associado ao político brasileiro de forma satírica.

Cena do filme 'Truque de Mestre 2' faz referência à personagem Lula May, ladra de bancos. Foto: Reprodução

A cena é real e aparece aos 40m38s do filme. O ator Mark Ruffalo, que interpreta um agente da agência de investigação FBI, visita um ex-mágico na prisão. Dentro da cela, o agente encontra pastas criminais com o nome de integrantes de um grupo de ilusionistas dedicado a roubar milhões de um banco para expor a corrupção nos Estados Unidos. Dentre os nomes, está “Lula”, seguido de uma interrogação. O sobrenome ainda é incerto para os integrantes do grupo de ilusionistas e para o ex-mágico detido, que os investiga.

A personagem Lula May, cujo nome é associado ao presidente brasileiro, é interpretada pela atriz norte-americana Lizzy Caplan. Ela integra o grupo de ilusionistas apenas no segundo filme da sequência. O nome da personagem foi substituído por “Lola” na dublagem para o português.

O Comprova tentou contato com o autor da publicação, mas a conta na rede social X não aceita envio de mensagens.

Sátira, para o Comprova, é o meme, paródia ou imitação publicada com intuito de fazer humor. O Comprova verifica conteúdos satíricos quando percebe que há pessoas tomando-os por verdadeiros ou quando circulam por outros meios sem a identificação de conteúdo humorístico feita pelo autor.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos com maior alcance nas redes sociais. A publicação recebeu 3,7 mil curtidas e 735 compartilhamentos no X, além de ter repercutido em outras plataformas, como o YouTube.

Fontes que consultamos: O Comprova assistiu ao filme original, disponível na Netflix. Dados da produção e do enredo foram consultados no IMDb, site que reúne informações e avaliações de produções audiovisuais. A reportagem também analisou as postagens compartilhadas nas redes sociais que associam o filme ao presidente brasileiro.

Mark Ruffalo é apoiador de Lula

O ator Mark Ruffalo, que atua na cena citada, é apoiador do presidente Lula. Nas eleições brasileiras de 2022, Ruffalo declarou seu apoio em publicação no X, 26 de setembro de 2022. O ator assistia a uma transmissão ao vivo pró-Lula, quando escreveu: “Hoje, humildemente acrescento minha voz para ressaltar as consequências globais da eleição brasileira. Você pode assistir a minha mensagem e, mais importante, às palavras de muitos bravos defensores brasileiros da democracia e do planeta na transmissão ao vivo de hoje. Lula falando em breve!”.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE Após a eleição, Ruffalo voltou às redes sociais para fazer cobranças a Lula. Em uma das ocasiões, em 29 de maio de 2023, ele pediu ajuda ao presidente, bem como para a primeira-dama brasileira, Janja Lula da Silva, para se opor ao marco temporal. O ator citou uma publicação da deputada federal Célia Xakriabá (PSOL-MG) para criticar o PL 490, que dispõe sobre o reconhecimento, a demarcação, o uso e a gestão de terras indígenas. “O governo brasileiro está sendo atacado pelo agronegócio. Há uma guerra contra povos indígenas e as florestas. Nosso planeta está em risco. Seja o herói que o povo elegeu. Impeça o #PL490 e os planos para esvaziar o Ministério dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente”, escreveu. Em 10 de agosto do ano passado, Ruffalo disse que Lula era um de seus heróis, mas que partia o coração ver que “a Declaração de Belém da Cúpula da Amazônia não tem metas concretas para proteger a floresta. A emergência para proteger a Amazônia é uma emergência climática — e nós não temos tempo a perder”.

Conforme noticiado à época (revista Veja), o presidente brasileiro respondeu ao ator. Ele defendeu que a cúpula “foi um passo a mais em uma trajetória para transformar a região com um modelo que combina desenvolvimento sustentável e preservação ambiental. A vitória nas eleições de 2022 foi fundamental para acabar com a anarquia e promoção de crimes ambientais na região pelo governo anterior (…) O povo brasileiro se manifestou de forma soberana pelo fim da destruição da Amazônia”.