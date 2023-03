É falso que Lula foi internado às pressas e Alckmin assumiu a Presidência da República

É falso que o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva tenha sido internado às pressas e substituído no cargo pelo vice, Geraldo Alckmin, no início desta semana. No Instagram, um vídeo viralizou com uma teoria conspiratória: a de que, após a internação de Lula, Alckmin assumiu a Presidência da República e, logo em seguida, se reuniu com um assessor do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O autor do vídeo chega a insinuar que Alckmin tomará o lugar de Lula e que a reunião com o assessor norte-americano John Kerry acontece em um momento “delicado da política brasileira”.

Alckmin já ocupou o cargo de Presidente em Exercício duas vezes, ambas por causa de viagens internacionais de Lula. Foto: Reprodução

O conteúdo do vídeo não tem base real. O presidente Lula não foi internado às pressas, nem está afastado da Presidência da República. A última vez que Alckmin assumiu o posto de presidente em exercício foi nos dias 9 e 10 de fevereiro, durante uma viagem oficial de Lula aos Estados Unidos. Já o encontro entre o vice-presidente e John Kerry, enviado especial da Presidência dos Estados Unidos para o clima, era previsto desde a semana anterior. Kerry também se reuniu com a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, nesta segunda-feira, 27.

O post que viralizou nas redes usa uma fotografia antiga de Lula como se fosse recente. A imagem que mostra o petista deitado em um leito de hospital com um curativo no pescoço é de 2011, quando ele foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para avaliar a eficácia do tratamento de quimioterapia contra um câncer na laringe.

A foto foi recortada. A original mostrava a então presidente da República Dilma Rousseff (PT) e o então ministro da Fazenda, Guido Mantega, que tinham ido visitar Lula no hospital.

Dilma Rousseff e Guido Mantega visitaram Lula no Hospital Sírio Libanês após a primeira sessão de quimioterapia em 31 de outubro de 2011. Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Lula fez exames no sábado e foi liberado

Continua após a publicidade

Embora não deixe claro, é possível que o autor do conteúdo falso tenha se aproveitado do fato de o presidente Lula ter passado por exames na clínica médica do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, no último sábado, 25. O presidente esteve na clínica durante a manhã, fez exames de rotina previamente programados e foi liberado em seguida, sem chegar a ser internado, segundo informou a assessoria da Presidência.

Não há compromissos oficiais na agenda do presidente durante o final de semana. Na segunda-feira, 27, quando ele supostamente teria sido substituído por Geraldo Alckmin, Lula cumpriu agenda normalmente no Palácio do Planalto das 9h às 18h. Pela manhã e durante parte da tarde, recebeu ministros no gabinete.

À tarde, às 15h, participou do lançamento da Mobilização Nacional pela Vacinação no Centro de Saúde nº 1, no bairro Guará, em Brasília, ao lado da ministra da Saúde, Nísia Trindade. Na mesma ocasião, o vice-presidente, Geraldo Alckmin, que é médico, aplicou a vacina bivalente contra a covid-19 no presidente Lula. Nesta terça-feira, 28, Lula também cumpre agenda normalmente no Palácio do Planalto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Lula recebeu a vacina bivalente da Pfizer contra a covid-19 nesta segunda-feira, 27, aplicada pelo vice, Geraldo Alckmin. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO Foto: WILTON JUNIOR

Encontro de Alckmin e Marina com John Kerry já estava previsto

A agenda de Geraldo Alckmin também seguiu normalmente nesta segunda-feira, 27, como vice-presidente da República, e não como presidente em exercício. O encontro com o enviado especial da Presidência dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, aconteceu a partir das 11h no Palácio do Itamaraty, onde fica o Ministério das Relações Exteriores. Além de Alckmin, a ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva, também participou do encontro.

Durante a reunião, eles discutiram medidas para combater o desmatamento e preservar a Amazônia. Segundo Alckmin, durante a visita, John Kerry afirmou que os Estados Unidos pretendem contribuir com recursos “vultosos” para o Fundo Amazônia. ”O enviado John Kerry não definiu valor, mas colocou que vai se empenhar junto ao governo, ao Congresso americano e junto à iniciativa privada para termos recursos vultosos, não só no Fundo da Amazônia, mas como também em outras cooperações”, disse o vice-presidente a jornalistas após o encontro ocorrido no Palácio do Itamaraty.

Continua após a publicidade

O enviado especial da Presidência dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, se reuniu no Palácio do Itamaraty na segunda, 27, com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, e com a ministra Marina Silva. Foto: Cadu Gomes/AFP Foto: Cadu Gomes/AFP

Diferentemente do que sugere o autor do vídeo, o encontro entre John Kerry e Geraldo Alckmin não aconteceu por um suposto afastamento de Lula da Presidência. Na verdade, não estava prevista na agenda de Kerry um encontro com Lula, uma vez que o presidente já havia se reunido com Joe Biden no início de fevereiro e tratado de assuntos relacionados ao clima, em Washington.

Um comunicado de imprensa divulgado no dia 24 de fevereiro pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos já afirmava que John Kerry estaria em Brasília entre os dias 26 e 28 de fevereiro. “No Brasil, o secretário Kerry promoverá o Grupo de Trabalho EUA-Brasil sobre Mudanças Climáticas que os presidentes Biden e Lula relançaram durante a reunião de 10 de fevereiro. Ele se reunirá com altos funcionários do governo, representantes do Congresso e líderes da sociedade civil para discutir oportunidades para o Brasil e os Estados Unidos colaborarem no combate à crise climática, detendo e revertendo o desmatamento, avançando na transição para energia limpa e construindo uma bioeconomia forte”, diz o comunicado.

Alckmin ocupou Presidência duas vezes desde o início de 2023

O vice-presidente Geraldo Alckmin esteve duas vezes no posto de Presidente da República em Exercício em 2023, mas nenhuma das duas vezes foi por problemas de saúde do presidente Lula. A primeira vez foi entre 22 e 25 de janeiro, quando Lula fez uma viagem oficial à Argentina; a segunda, nos dias 9 e 10 de fevereiro, durante viagem de Lula aos Estados Unidos.