Vídeo foi editado para parecer que público vaiou Lula durante apresentação de Fafá de Belém

O que estão compartilhando: vídeo de apresentação da cantora Fafá de Belém, em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja aparecem ao lado dela. O público grita: “Lula ladrão, seu lugar é na prisão” e “Lula cachaceiro, devolve o meu dinheiro”

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Um áudio do dia 3 de abril de 2018 foi inserido sobre imagens das festividades do Círio de Nazaré, em Belém (PA). O evento ocorreu no último domingo e contou com a presença do presidente e da primeira-dama. No vídeo original, o público canta a letra da música Nossa Senhora.

Um áudio do dia 3 de abril de 2018 foi colado sobre um vídeo das festividades do Círio de Nazaré, em Belém (PA). Foto: Reprodução/WhatsApp

Saiba mais: O áudio com vaias foi retirado de um vídeo publicado no YouTube do portal de notícias O Antagonista, no dia 3 de abril de 2018. Naquela data, aconteciam manifestações em diversas capitais do Brasil pedindo que o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitasse o habeas corpus de Lula, que evitava sua prisão pela Operação Lava Jato.

No dia 5 daquele mês, o STF rejeitou o habeas corpus de Lula por 6 votos a 5 e o petista foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) no caso do tríplex do Guarujá. O petista foi solto após um ano e sete meses, depois que o STF declarou inconstitucional a prisão após condenação em segunda instância. Em 2021, as condenações contra Lula foram anuladas depois de o Supremo entender que a Justiça Federal de Curitiba não tinha competência para julgá-lo.

O vídeo que mostra Lula, Janja e Fafá de Belém foi gravado no último domingo, dia 13 de outubro, durante o evento religioso Círio de Nazaré, na capital do Pará. A cantora apresentava a música Nossa Senhora na Varanda de Nazaré e convidou o presidente e a primeira-dama para mais perto do público. No conteúdo original, postado por veículos como o site Poder360, a plateia apenas canta a letra da música.

Como lidar com postagens desse tipo: Há uma mudança no volume e qualidade do áudio quando começam as vaias. Esse é um sinal de que o vídeo foi manipulado. É importante tentar chegar até o registro original pela busca reversa de imagens (veja aqui como fazer) e pela busca por palavras-chave no Google (como Lula, Fafá de Belém e trechos da música).