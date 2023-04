Lula não tem ‘sósia com 10 dedos’; postagem usa vídeo invertido para espalhar teoria conspiratória

O que estão compartilhando: postagem no Facebook que questiona se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem um sósia, pois um vídeo mostra cinco dedos em sua mão esquerda.

O Estadão investigou e concluiu que: é falso. O presidente perdeu o dedo mindinho da mão esquerda. O vídeo usado na postagem, publicado originalmente pelo site ClimaInfo, inverteu a imagem de uma cena da chegada de Lula à Conferência do Clima da ONU (COP-27). Assim, como num espelho, a mão direita de Lula parece ser sua mão esquerda, o que causou a confusão.

Saiba mais: Na cena invertida do vídeo publicado pelo ClimaInfo, Lula caminha ao lado da primeira-dama, Janja da Silva. Ela parece estar à esquerda do presidente. É possível comparar essa mesma cena com a cobertura de outros veículos de imprensa naquele dia, como O Globo e UOL, além da página no YouTube do próprio Lula. Em todas elas, Janja aparece do lado direito. Enquanto andava de mãos dadas com a primeira-dama, o presidente acenava e cumprimentava pessoas com a mão direita, que tem cinco dedos.

No vídeo em questão, o diretor do Instituto ClimaInfo, Délcio Rodrigues, comenta a chegada de Lula ao evento “Carta da Amazônia – uma agenda comum para a transição climática”, parte da 27ª Conferência do Clima da ONU (COP-27). A edição foi sediada em Sharm el-Sheik, no Egito, entre os dias 6 e 18 de novembro de 2022. Lula, na época presidente eleito, chegou à Conferência no dia 16.

Fotos oficiais da própria ONU mostram algumas pessoas que chegaram junto com Lula no evento. Na foto acima, à direita de Lula, estão Janja e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Já à esquerda, está o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB).

O Estadão já desmentiu a teoria conspiratória de que Lula teria sido “trocado” por um sósia, em parceria com o Comprova. A alegação falsa também foi verificada por veículos como Aos Fatos, Agência Mural e Boatos.org.

Como lidar com postagens do tipo: O boato de que Lula teria um sósia é uma teoria da conspiração. Conspiracionistas costumam ignorar evidências que contrariem suas crenças – neste caso, há uma abundância de fotos de aparições públicas do presidente que mostram que ele não tem o dedo mínimo da mão esquerda. O Estadão reuniu dicas para identificar e rebater teorias conspiratórias.

Antes de compartilhar uma postagem, sempre confira se já existe alguma checagem sobre o tema. No caso da alegação verificada nesta matéria, por exemplo, basta pesquisar “Lula foi trocado” para encontrar diversas checagens desmentindo a história.