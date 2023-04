Lula estava em Araraquara em 8 de janeiro e visitou Planalto à noite, depois de invasão

O que estão compartilhando: que imagens das câmeras de segurança do Planalto mostram que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava em Brasília em 8 de janeiro e que mentiu sobre estar em Araraquara (SP).

O Estadão investigou e concluiu que: é enganoso. Lula de fato visitou Araraquara, mas à tarde: ele embarcou às 14h para a cidade do interior paulista para verificar estragos causados por fortes chuvas na região. O que as câmeras do Planalto mostram é o presidente vistoriando o palácio já danificado depois da invasão, às 21h26.

Lula estava em Araraquara em 8/1 Foto: Arte/Estadão

Saiba mais: Como mostra esta reportagem do Estadão, durante o dia 8, Lula foi fotografado em Araraquara. O presidente fez um pronunciamento no final da tarde, após ser informado sobre os atos de vandalismo nas sedes do Congresso Nacional, STF e Planalto. Na ocasião, ele afirmou estar convencido de que os atos terroristas foram financiados por empresários defensores de um golpe do Estado. Durante o mesmo pronunciamento, Lula assinou um decreto que autorizava uma intervenção federal na segurança pública em Brasília até o dia 31 de janeiro.

As imagens do circuito de segurança do Palácio do Planalto mostram que o presidente chegou ao local à noite. O trecho usado na postagem analisada aqui, que “provaria” que Lula estaria mentindo sobre Araraquara, foi gravado às 21h26. Às 21h47, as câmeras capturaram o momento em que o ministro da Justiça, Flávio Dino, o ministro da Defesa, José Múcio, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, discutem em frente à antessala do gabinete presidencial. Lula não estava presente.

As mais de 160 horas de gravação das câmeras de segurança do Planalto foram divulgadas no sábado, 22, pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). O Estadão teve acesso às imagens; veja aqui o que elas mostram.