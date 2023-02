É enganoso afirmar que “o governo Lula proibiu a blindagem de carros” no País. Postagens nas redes sociais causam confusão ao falar de uma consequência da revogação dos decretos de armas editados na gestão Bolsonaro. Um deles havia acabado com a obrigatoriedade de emissão de certificado de registro dos proprietários de veículos blindados. Após a sua revogação, alguns comandos estaduais do Exército interpretaram que o documento poderia voltar a ser exigido e suspenderam temporariamente as autorizações para blindagem. O problema já foi resolvido.

É falso que Lula tenha proibido a blindagem de veículos no Brasil. Foto: Reprodução

O Exército é responsável pelo controle de carros blindados no país. No início do ano, como não estavam recebendo autorizações dos militares em determinadas regiões, algumas empresas blindadoras interromperam o serviço. Isso aconteceu apenas em alguns Estados e não afetou São Paulo, o maior mercado do Brasil. No dia 9 de fevereiro, as autorizações para blindagem voltaram a ser emitidas normalmente.

Em vídeo publicado no Instagram, o presidente da Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin), Marcelo Silva, disse que “o Exército estava aguardando um parecer jurídico” sobre o que fazer. “Esse parecer saiu ontem (8 de fevereiro), agora volta tudo ao normal.” A gravação foi feita para tranquilizar quem estava acreditando no boato de que o governo Lula tinha proibido a blindagem de carros no País.

O governo Lula tem revogado medidas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que facilitaram o acesso a armas. Marcelo Silva, durante a live Blindados e a verdade sobre o revogaço, argumentou que o atual governo nunca teve intenção de mudar a legislação sobre veículos blindados ao voltar a exigir um Certificado de Registro de armas para os atiradores. “Ele atirou no que viu e acertou no que não viu”, explicou. O Certificado de Registro para utilização de veículo blindado, que é outro documento, deixou de existir em 2019, conforme art. 72 da Portaria nº 94-COLOG, de 16 de agosto de 2019.

